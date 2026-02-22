domenica, Febbraio 22, 2026

La vergogna delle strade piene di buche e voragini

ROMA,FROSINONE,LATINA,VITERBO
Danilo Ambrosetti
2 min.read

Piglio, I cittadini denunciano l’immobilismo del Comune

Che le strade di Piglio fossero ammalorate e piene di buche è un dato di fatto che non può più essere ignorato. Le abbondanti piogge e lo stato di abbandono, hanno inciso alla presenza di crateri pericolosi per l’incolumità dei cittadini. Dallo scorso 6 febbraio con una determina della Polizia Locale firmata dal Responsabile del Servizio il Sindaco Mario Felli, il tratto di strada che conduce alla Superstrada, è stato chiuso. “Premesso che nell’ultimo periodo il territorio comunale è stato interessato da ingenti e persistenti precipitazioni atmosferiche, di carattere eccezionale, -si legge- tali eventi meteorologici hanno provocato il deterioramento del manto stradale della strada comunale denominata “Via Casalotto”, con la formazione di buche e avvallamenti di rilevanti dimensioni…..La segnaletica stradale è stata posizionata temporaneamente fino al completamento della messa in sicurezza della strada;  Il transito è consentito ai mezzi di soccorso, di polizia e ai residenti di via Casalotto, nonché per il raggiungimento delle attività commerciali interessate dal tratto di strada, prestando la massima attenzione…”. Nel provvedimento si evidenzia la situazione in cui versa la strada del Comune di Piglio a causa del maltempo e della scarsa manutenzione effettuata. Una condizione che, si legge ancora nell’atto, rende necessario intervenire perché l’attuale situazione costituisce un pericolo per la circolazione e per l’incolumità pubblica. Buche, avvallamenti e asfalto deteriorato sono problemi segnalati da tempo dai cittadini di Piglio, soprattutto nelle zone periferiche ma anche in diverse strade  del centro di Piglio, come Via Pallucci. “Il paradosso -commentano alcuni residenti di via Casalotto- è che le macchine continuano a circolare anche se ci sono transenne di divieto, ma non viene nessuno a controllare. Ancora più pazzesco è il fatto che non si è mai colta l’occasione nei momenti di tregua dalle piogge, per mettere in sicurezza la strada, totale indifferenza amministrativa ! Guidare per le strade di Piglio è diventato pericoloso, evitare le buche richiede grande attenzione, un vero percorso ad ostacoli. La situazione è sotto gli occhi di tutti : buche che i allargano , asfalto che cede, voragini che sono li da giorni. Una situazione che esaspera che attraversa ogni giorni le strade pigliesi”. Per i residenti di Piglio, il tema delle buche sulle strade è diventato una sorta di ossessione, un vero e proprio tormentone social. Qualunque tipo di iniziativa venga messa in atto in paese infatti la prima reazione del cittadino di Piglio è sempre: “pensate prima alle buche”. Si spera che i lavori di manutenzione, inizino  il prima possibile, approfittando della clemenza del tempo risolvendo in parte il problema, in attesa di interventi più strutturali e duraturi.

Previous article
L’ultimo Consiglio d’Amministrazione della BCC di Nettuno
