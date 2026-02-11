mercoledì, Febbraio 11, 2026

Una rassegna dedicata allo sport praticato e raccontato

ROMA,FROSINONE,LATINA,VITERBO
Danilo Ambrosetti
Subiaco, Con il Canoa Day lo sport diventa narrazione letteraria ed entra nella “Capitale Italiana del Libro”

Nell’ambito di “Subiaco Capitale Italiana del Libro”, con il sostegno del Ministro dello Sport e dei Giovani e realizzata in collaborazione con l’Associazione culturale Lab DFG, prende forma una rassegna dedicata allo sport praticato e raccontato, a quelle passioni che in tutto il Paese uniscono e aggregano, alle imprese di campioni di ieri e di oggi che hanno scritto importanti pagine di storia e di società. “Primo appuntamento il 21 febbraio, alle ore 17.30 al Teatro Narzio (via Cavour 100) con il “Canoa Day” -si legge nel comunicato- una giornata interamente dedicata a questa disciplina olimpica, affascinante e avvincente con i racconti e le testimonianze di atleti straordinari, scrittori e giornalisti che su questo tema si sono misurati. Saranno presenti, infatti, Giovanni De Gennaro, campione olimpico a Parigi 2024, Roberto Colazingari, campione del mondo U23, Elena e Flavio Micozzi, campioni del mondo U18, e Fabio Donfrancesco giornalista e autore del volume “Controscie. Canoista una volta, canoista per sempre”. Quest’ultimo presenterà il libro insieme all’Associazione Canoanium Club Subiaco. Modera la giornalista Valentina Renzetti. La rassegna proseguirà nei mesi di febbraio e marzo con altri appuntamenti dedicati all’inclusione, alle eccellenze sportive e a temi di carattere istituzionale, come lo sport in costituzione grazie al contributo di altri grandi sportivi, esperti di comunicazione e rappresentanti istituzionali. Fra questi il pugile Emanuele Blandamura, il campione del mondo Ciccio Graziani, il giornalista Pierluigi Pardo, il Consigliere delegato FIGC Servii Mauro Grimaldi e il Presidente della Federazione Italiana Pugilato e Vicepresidente del Gruppo Sportivo delle Fiamme Oro Flavio D’Ambrosio”.

CARNEVALE DI FORMIA 2026: UN TRIONFO DI COLORI NEL “MONDO SOTTOMARINO”
