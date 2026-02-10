Ue, Confeuro: “Preoccupa Corte Conti su Pac: Von der Leyen faccia passo indietro”

“Confeuro osserva con forte preoccupazione il recente parere tecnico rilasciato dalla Corte dei Conti dell’Unione Europea, secondo cui la nuova Politica Agricola Comune 2028-2034 presenterebbe criticità rilevanti in merito alla tracciabilità dei fondi e incertezze sui redditi degli agricoltori. Secondo quanto evidenziato, le risorse destinate alla Pac verrebbero per la prima volta inserite in un fondo unico europeo, una scelta che rischia di generare minore trasparenza, lacune nella gestione finanziaria e ritardi nelle procedure di pagamento. Si tratta di una “semplificazione” solo apparente, che potrebbe produrre effetti opposti rispetto agli obiettivi dichiarati dalla Commissione guidata da Ursula von der Leyen. Una decisione che Confeuro ha sempre criticato con fermezza, in linea con le preoccupazioni espresse da larga parte del mondo agricolo europeo. È auspicabile dunque – dichiara Andrea Tiso, presidente nazionale Confeuro – che Consiglio e Parlamento europeo ascoltino il monito della Corte dei Conti Ue e riconsiderino questa impostazione, mantenendo la Pac in un fondo specifico e settoriale. È inoltre necessario prevedere un rafforzamento delle risorse a sostegno dei piccoli e medi agricoltori, della sicurezza alimentare dei consumatori e della tutela ambientale. Per Confeuro è indispensabile una revisione strutturale della Pac che riporti al modello di un fondo dedicato all’agricoltura, introducendo al contempo un pilastro assicurativo capace di tutelare in modo concreto il reddito degli agricoltori, sempre più esposto a crisi climatiche, economiche e di mercato. E deve capirlo anche e sopratutto Ursula Von der Leyen, sinora davvero disastrosa nella gestione della politica agricola europea”, chiosa il presidente nazionale Confeuro.