In edicola il 13 dicembre con Il Sole 24 Ore e in libreria il 15

il libro:

IL BENESSERE DELLA SCHIENA

di Stefano Respizzi

con la prefazione di Nicoletta Carbone

Sabato 13 dicembre arriva in edicola con Il Sole 24 Ore Il benessere della schiena, il nuovo libro del medico fisiatra Stefano Respiri con la prefazione di Nicoletta Carbone, giornalista e conduttrice del programma Obiettivo Salute su Radio 24.

Pensato per chi soffre di mal di schiena in modo occasionale o ricorrente, il volume offre una guida chiara e accessibile per capire da dove nasce il dolore e come affrontarlo con strumenti semplici e davvero utili. L’apertura è affidata a una prefazione sorprendente: è la schiena a parlare in prima persona, ricordando al lettore che posture scorrette, abitudini sbagliate, stress e stili di vita sedentari pesano su di lei molto più di quanto si immagini. Da questa voce nasce un invito implicito ad ascoltarla prima che sia costretta a “gridare”.

Il libro accompagna passo dopo passo nella comprensione di come è fatta la colonna vertebrale, di come funziona quando è in equilibrio e di quali sono i fattori che la mettono in crisi. L’autore spiega la differenzatra i vari tipi di mal di schiena, indicano quando è necessario consultare uno specialista e chiarisce quali esami hanno un reale valore diagnostico, permettendo di evitare accertamenti inutili che spesso generano solo ansia e confusione.

Una parte centrale è dedicata alla lombalga aspecifica, che rappresenta la grande maggioranza dei casi e che, pur essendo benigna, può diventare molto limitante nella vita quotidiana se non è gestita correttamente. Respizzi illustra cosa accade quando la schiena perde armonia, perché il dolore può essere così variabile e quali sono le abitudini e i comportamenti che aiutano davvero a prevenire le ricadute.

Un questionario iniziale aiuta a capire da dove partire, mentre i consigli pratici finali offrono strumenti immediati per migliorare la vita quotidiana con piccoli gesti e buone abitudini: dagli esercizi alla postura corretta, dai piccoli gesti quotidiani ai suggerimenti su movimento, lavoro, riposo e gestione dello stress. Scritto con linguaggio semplice e rigoroso, il libro si propone come una guida concreta per imparare ad ascoltare la propria schiena e prendersene cura ogni giorno. Tutto è spiegato con un linguaggio semplice ma rigoroso, frutto dell’esperienza clinica di Respizzi . Il benessere della schiena è un libro che mira a rendere il lettore più consapevole e autonomo, mostrando come spesso bastino conoscenza, ascolto e costanza per ritrovare un equilibrio che fa davvero la differenza.