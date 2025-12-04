giovedì, Dicembre 4, 2025

La magia del Natale secondo Chef Antonello Sardi

Un’esperienza culinaria unica, sospesa tra gusto, emozione e vista sorprendente su Firenze

Nella cornice panoramica dell’FH55 Hotel Villa Fiesole, il ristorante Serrae Villa Fiesole, 1 stella Michelin, celebra il Natale con un menù esclusivo creato dall’Executive Chef Antonello Sardi, interprete raffinato della cucina toscana contemporanea. Un percorso gastronomico pensato per emozionare attraverso consistenze, profumi e sapori che evocano la magia delle feste.

Il pranzo si apre con una selezione di amuse bouche accompagnati da un elegante flûte di Champagne Louis Roederer ‘Théophile’ Brut, preludio a un viaggio culinario che unisce territorio, tecnica e creatività.

Tra i piatti più evocativi, spicca il Gambero Rosso di Mazara del Vallo, avvolto dalla delicatezza del cavolfiore e dalla freschezza delle clementine, con un tocco aromatico di vin brulé: un incontro sorprendente tra mare e profumi invernali.

La tradizione piemontese dei Ravioli del Plin viene reinterpretata con un ripieno di patate di montagna affumicate, arricchito dal carattere del pesto di cime di rapa e dalla nota brillante del limone candito, completato da un elegante tocco di sgombro. Il comfort food natalizio trova la sua massima espressione nelle Pappardelle al cinghiale, dove la dolcezza delle mele e la cremosità dello yogurt si intrecciano con la profondità delle fave di cacao e dell’alloro.

A seguire, la Guancia di manzo brasata al Sangiovese rappresenta l’apice del menu: morbida, intensa, accompagnata dall’aromaticità del topinambur al limone affumicato, dalla croccantezza delle mandorle e dalle note agrumate del bergamotto.

A chiudere il percorso, un pre-dessert rinfrescante lascia spazio a un trionfo di dolcezza con il fondente Ecuador 70% Valrhona in dialogo con lamponi e il tradizionale torrone di Canelin, prima della piccola pasticceria e dei dolci della tradizione serviti con creme calde.

Menù Pranzo di Natale

Amuse Bouche con Flûte di Benvenuto
Stuzzichi di benvenuto

  • Gamberi Rossi di Mazara Del Vallo, Cavolfiore, Clementine, Vin Brulé
  • Ravioli del Plin Ripieni di Patate di Montagna Affumicate, Pesto di Cime di Rapa, Limone Candito e Sgombro
  • Pappardelle al Cinghiale, Mele, Yogurt, Fave di Cacao e Alloro
  • Guancia di Manzo brasata al Sangiovese, Topinambur aromatizzato al limone ed affumicato, Mandorle e Bergamotto
  • Pre-dessert
  • Cioccolato fondente Ecuador 70% Valrhona, Lamponi e Torrone di Canelin

Piccola pasticceria

Frutta secca e dolci della Tradizione con le creme calde

Acqua Minerale San Pellegrino e Panna
Caffè espresso

Vini in abbinamento a cura del sommelier:

  • Calice di Benvenuto: Champagne Louis Roederer “Théophile” Brut
  • Querciabella 2021, Chianti Classico D.O.C.G., Az. Agr. Querciabella

Un’esperienza pensata per celebrare il Natale con eleganza, gusto e ospitalità d’eccellenza, nel cuore delle colline fiesolane con vista su Firenze.

