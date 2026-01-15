Toscana, al via i Recruiting Days di Icon Collection

Il 30 gennaio al Park Hotel Marinetta e il 6 febbraio al The Sense Experience Resort.Opportunità concrete per costruire una carriera nell’ospitalità di alta gamma

Icon Collection, gruppo di riferimento nell’hôtellerie toscana di qualità, rinnova anche quest’anno il proprio impegno nella valorizzazione dei talenti con due imperdibili Recruiting Days, pensati per i professionisti dell’ospitalità che desiderano mettersi in gioco e crescere all’interno di un contesto dinamico, stimolante e fortemente orientato all’eccellenza. Un’opportunità concreta per entrare a far parte di una realtà solida e in continua evoluzione, dove passione, formazione e spirito di squadra sono i pilastri di un’esperienza professionale capace di fare davvero la differenza.

Costruire esperienze di valore significa, prima di tutto, investire nelle persone. È da questa visione che nasce il percorso di crescita di Icon Collection, una realtà che ha fatto dell’attenzione al capitale umano, della condivisione degli obiettivi e della qualità del lavoro quotidiano i propri tratti distintivi.

Icon Collection, gruppo di riferimento nell’hôtellerie toscana di qualità, rinnova anche quest’anno il proprio impegno nella valorizzazione dei talenti con due imperdibili Recruiting Days, pensati per i professionisti dell’ospitalità che desiderano mettersi in gioco e crescere all’interno di un contesto dinamico, stimolante e fortemente orientato all’eccellenza.

Due appuntamenti, due location iconiche, un’unica visione: mettere al centro le persone.

Venerdì 30 gennaio – Park Hotel Marinetta 4*, Marina di Bibbona

– Park Hotel Marinetta 4*, Marina di Bibbona Venerdì 6 febbraio – The Sense Experience Resort 5*L, Follonica

Un’occasione concreta per entrare a far parte di un gruppo solido e in continua evoluzione, dove eleganza, natura, innovazione e spirito di squadra si fondono per offrire esperienze memorabili agli ospiti… e reali opportunità di crescita a chi vi lavora.

Per Icon Collection, il successo nasce dal valore delle persone. I collaboratori non sono semplici dipendenti, ma “ospiti interni”, protagonisti di un progetto che mette al centro il talento, la formazione continua e il benessere professionale.

Entrare nel team significa lavorare in strutture pluripremiate, immerse in scenari naturali unici, con la possibilità di costruire un percorso di carriera anche all’interno delle altre realtà del gruppo.

Durante i Recruiting Days sarà possibile sostenere colloqui individuali per diverse figure tra cui:

Commis de rang

Chef de rang

Chef de partie

Housekeeping

Front Office Agent

Operatori Benessere SPA

Gli incontri si svolgeranno in due fasce orarie:

10:00 – 13:00

14:30 – 17:30

Icon Collection offre un ambiente di lavoro stimolante e numerosi benefit, tra cui:

Opportunità di carriera nelle strutture del gruppo

Programmi costanti di formazione e sviluppo professionale

Premi stagionali

Utilizzo di auto aziendale nei giorni di riposo

Alloggio dedicato e mensa sempre attiva, anche nei giorni off

Un giorno libero extra per il compleanno, da vivere con chi ami

Ambizione, passione, perseveranza e resilienza sono i valori su cui si fonda la filosofia del gruppo. Lavorare in Icon Collection significa diventare ambasciatori di bellezza, accoglienza e stile, lasciando un segno in ogni esperienza vissuta dagli ospiti.

È possibile presentarsi direttamente nelle giornate indicate oppure inviare il curriculum vitae in anticipo a:

hr@iconcollection.it