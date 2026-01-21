Tenta di violentare una donna poi scappa in Portogallo: fermato sul bus

mercoledì, Gennaio 21, 2026

Lui faceva l’addetto alla sicurezza, lei la receptionist di un albergo di Modena: la mattina del 4 gennaio ha provato a violentarla portandola in un magazzino

MODENA – Dipendente e addetto alla sicurezza di un albergo, nella mattina del 4 gennaio ha indotto con una scusa una 24enne, al lavoro alla reception della struttura ricettiva, a seguirlo in una stanza adibita a magazzino. Qui l’ha aggredita alle spalle, tappandole la bocca con le mani, per poi gettarla a terra seminuda tentando una violenza sessuale, non portata a termine per la resistenza della vittima. La Polizia ha eseguito oggi l’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip il 10 gennaio, a carico di un cittadino tunisino di 39 anni, irregolare nel territorio nazionale, per violenza sessuale e lesioni. È stato riconosciuto in fotografia dalla stessa giovane.

L’uomo, temendo di essere raggiunto da un provvedimento restrittivo, si era subito recato all’estero. È stato rintracciato in Portogallo, da dove stava facendo rientro in Italia a bordo di un autobus ritenendo di non essere più ricercato. Seguito costantemente nei suoi spostamenti dalla Squadra mobile, gli agenti lo hanno fermato una volta arrivato a Modena e ora si trova in carcere al Sant’Anna.

