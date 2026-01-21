Un altro traguardo raggiunto per la dott.ssa Lucia Petrivelli

Trevi Nel Lazio, Grazioli: “Ovunque vorrà svolgere la propria professione medica, porterà sempre alto il nome della nostra comunità”

Il sindaco l’avv. Silvio Grazioli esprime a nome di tutta la comunità di Trevi le congratulazioni alla dott.ssa Lucia Petrivelli (nella foto) per l’importante traguardo raggiunto, della specializzazione in ginecologia presso l’Università “La Sapienza” di Roma. “Dopo la laurea in medicina -sottolinea il Sindaco Grazioli- conseguita con lode, e dopo 5 anni di corso di specializzazione presso l’ospedale Policlinico Umberto I, e presso il più grande ospedale di ginecologia pediatrica di Parigi in Francia, si è coronato il percorso di studi. Gli auguri ed i complimenti vanno anche a mamma Novella ed a papà Mario, ai nonni Angelo e Scolastica, alla nonna Annantonia e soprattutto a nonno Italo che anche se non c’è più sarebbe stato orgoglioso di questo traguardo di vita; ed a tutti i familiari. La laurea di specializzazione, conseguita sempre con lode, rappresenta un motivo di orgoglio non soltanto per la dott.ssa Lucia Petrivelli e per i suoi familiari, ma anche per tutta la comunità di Trevi, che continua nella straordinaria tradizione, nel corso del novecento e nei primi decenni del duemila, di aver avuto tanti medici, che hanno portato alto il nome del nostro paese nella realtà regionale, nazionale, ed ora anche europea. Per questo i complimenti sono ancor più sentiti, nella consapevolezza che ovunque vorrà svolgere la propria professione medica, porterà sempre alto il nome della nostra comunità”. Anche la nostra redazione si unisce esternando i migliori auguri, per l’importante obiettivo raggiunto.