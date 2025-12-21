Tante iniziative e manifestazione che hanno fatto conoscere e vivere il Parco dei Monti Simbruini

Jenne, Foppoli: “Un 2025 da protagonisti, con l’entusiasmo per affrontare le prossime sfide del 2026”

Sta per concludersi un 2025 ricco di iniziative per l’area naturale protetta del Parco dei Monti Simbruini , con attività dedicate alla conservazione della biodiversità, alla valorizzazione culturale, e storica, al monitoraggio ambientale e all’educazione, coinvolgendo la comunità del Parco, attraverso escursioni, laboratori, eventi e progetti di ripristino, con l’obiettivo di proteggere habitat e specie, promuovere la sostenibilità e far conoscere il valore unico di questo territorio. “E’ stato un anno che ha reso protagonista il Parco Naturale Regionale dei Monti Simbruini -commenta il Presidente Alberto Foppoli (nella foto)- L’Ente Parco ha partecipato in eventi importanti, dando un valido contributo come al “Festival della Letteratura di Viaggio a Roma”, alla “Fiera Archeo-Agricola dei Territori del Mediterraneo a Pompei”, il “Festival Mitica Tivoli”, al “Rally di Roma Capitale”, eventi di riflesso nazionale che hanno dato un grande riflesso al nostro territorio. Abbiamo inaugurato a Subiaco il nuovo Apiario del Parco, con un progetto pilota primo del Lazio per la riproduzione dell’ape ligustica nel Comune di Vallepietra., la presentazione del primo atlante dei rettili presenti nel Parco. Contestualmente sono stati portati avanti i progetti di educazione e sensibilizzazione “Gens” in collaborazione con il mondo scolastico con escursioni guidate, workshop, attività didattiche per scuole e famiglie, campagne informative sulla flora e fauna locale, e sull’importanza della conservazione. Inoltre numerosi eventi anche di promozione Culturale, inseriti nel ricco programma il “Parco delle Meraviglie” che da modo di vivere e conoscere il territorio del Parco con i suoi 8 Comuni partecipando a tante iniziative: feste della natura, eventi legati a prodotti tipici e tradizioni locali (come gli Itinerari del Gusto tra le Meraviglie del Parco) valorizzazione di siti archeologici e borghi storici, essendo coinvolti nell’iniziativa giubilare “Le Vie del Giubileo”. Il Parco dei Monti Simbruini, è stato parte integrante in vari incontri per la realizzazione della Legge regionale n. 16 del 19/09/2025 che rafforza il servizio volontario di vigilanza ambientale (GEV) che istituisce un albo regionale di volontari formati per sorvegliare il rispetto delle norme ambientali, affiancando le autorità locali, contrastare abbandono rifiuti, monitorare aree protette e fare educazione civica. Con l’istituzione di Subiaco quale Capitale Italiana del Libro, anche il Parco dei Simbruini ha trovato nel libro un valido alleato per la promozione del nostro territorio, tanto da allestire presso la “Porta del Parco” una mostra di libri tematici sull’ambiente legati al territorio “Simbrulibri”, ospitando la presentazione di vari libri sempre nell’ambito del riconoscimento nazionale che ha investito Subiaco. Concludendo quest’anno con grandi successi, ed obiettivi raggiunti si unisce anche l’entusiasmo per le sfide future per il prossimo 2026, un ringraziamento alla sensibilità della Regione Lazio del Presidente Francesco Rocca, ed al costante sostegno dell’Assessore Regionale Giancarlo Righini; alla professionalità e capacità dell’efficiente macchina del Parco dei Monti Simbruini, alle Amministrazione degli 8 Comuni della Comunità del Parco, a tutti i sodalizi presenti sul territorio ed alla cittadinanza. Ci tengo sempre a ricordare -conclude il Presidente Foppoli- che i traguardi si raggiungono con successo grazie alla collaborazione e partecipazione di tutti nessuno escluso. Buone Feste a tutti”.