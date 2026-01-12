Torna a incantare il pubblico uno degli appuntamenti più attesi della stagione teatrale: SUPERMAGIC ELEMENTI 2026, il più grande spettacolo di magia con i migliori illusionisti del mondo. La ventiduesima edizione promette un viaggio sorprendente dentro l’arte magica internazionale, un’esperienza immersiva che ogni anno conquista migliaia di spettatori di tutte le età!

L’evento sarà in scena a Roma, all’Auditorium della Conciliazione dal 22 gennaio all’8 febbraio 2026, e successivamente a Torino, al Teatro Alfieri dal 13 al 15 febbraio 2026, per un totale di oltre due ore di pura meraviglia, tra numeri spettacolari, manipolazioni incredibili, colpi di scena e illusioni che sfidano l’impossibile.

Riconosciuto come “Migliore Spettacolo di Magia” dalla Fédération Internationale des Sociétés Magiques, Supermagic ha portato sul palco, nelle sue prime ventuno edizioni, oltre 130 artisti di fama mondiale, applauditi da più di 280.000 spettatori. Un successo costruito nel tempo, frutto di una ricerca costante, cura dei dettagli e passione per un’arte antica e sempre sorprendente. Non a caso è uno spettacolo spesso imitato, ma mai eguagliato.

Per l’edizione 2026 sono già stati annunciati i primi protagonisti: l’illusionista canadese Darcy Oake, tra i più innovativi al mondo; Maurice Grange, campione europeo di manipolazione; Xavier Mortimer, maestro dell’illusionismo visionario; Jay & Jade Niemi, prestigiatori eleganti e raffinati dalla Finlandia; il due volte campione mondiale Topas; Paolo Carta e Sara, riconosciuti come tra i migliori illusionisti creativi italiani; Matteo Fraziano, vincitore di “Tu sì que vales”; Jimmy Delp, prestigiatore comico dal talento bizzarro; e naturalmente Remo Pannain, ideatore e anima di Supermagic.

Supermagic non è semplicemente uno spettacolo, ma un mondo da attraversare: un luogo dove la logica si piega alla fantasia, dove gli adulti riscoprono la capacità di stupirsi e i più piccoli si lasciano trascinare in un universo fatto di sogni, luci, segreti e poesia. È un’esperienza collettiva che trasforma il teatro in uno spazio sospeso, in cui ogni emozione sembra amplificata e ogni scena diventa un ricordo indelebile.

Un cast eccezionale riunito in un unico spettacolo, pronto a trasformare ogni replica in un evento irripetibile.

I biglietti sono disponibili sul circuito TicketOne.

Sito ufficiale: https://www.supermagic.it/supermagic-elementi-2026