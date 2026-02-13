venerdì, Febbraio 13, 2026

Top 5 di questa settimana

Articoli correlati

Solidarietà in campo: “La Notte dei Leoni” allo stadio Maradona

SPECIALE
Daniela Del Prete
Author: Daniela Del Prete
1 min.read
Solidarietà in campo: “La Notte dei Leoni” allo stadio Maradona
Solidarietà in campo: “La Notte dei Leoni” allo stadio Maradona

Il prossimo 26 maggio, lo stadio Diego Armando Maradona di Napoli si trasformerà nel palcoscenico di una grande mobilitazione civile. “La Notte dei Leoni” non sarà soltanto una sfida sportiva, ma un evento dal forte impatto sociale, nato con un duplice obiettivo: ristrutturare il teatro del carcere minorile di Nisida, donato a suo tempo da Eduardo De Filippo, e sostenere la ricerca pediatrica d’eccellenza della Fondazione Santobono Pausilipon.

Patrocinata dal Ministero della Giustizia, l’iniziativa vedrà scendere in campo la Nazionale Calcio Attori 1971 contro una selezione di leggende che hanno scritto pagine memorabili nella storia del Napoli e del calcio internazionale. Tra i nomi annunciati: Alemao, Krol, Mertens, Giordano. La direzione artistica è affidata al giornalista Diego Paura, mentre le interviste a bordo campo saranno curate dalla telegiornalista Magda Mancuso.

Napoli, città che ha fatto della solidarietà un tratto identitario, è chiamata a rispondere con entusiasmo, coinvolgendo scuole, famiglie e tifosi in una giornata che unisce sport, cultura e impegno civile.

Arte e sport per la rieducazione

Il recupero del teatro di Nisida ha un valore simbolico enorme. Come sottolinea Cristiana Rotunno del Ministero della Giustizia, arte e sport rappresentano strumenti fondamentali per la rieducazione costituzionale dei giovani detenuti. Restituire dignità al palcoscenico voluto da Eduardo significa offrire ai ragazzi un luogo dove esprimersi, elaborare il proprio vissuto e immaginare un futuro diverso, lontano dalle dinamiche della devianza.

Un investimento sul futuro della ricerca

Il sostegno al Santobono Pausilipon assume un peso strategico: in vista del riconoscimento come IRCCS, i fondi raccolti serviranno a trattenere e reclutare giovani ricercatori in Campania. L’obiettivo è trasformare l’eccellenza assistenziale in avanguardia scientifica, permettendo ai talenti del territorio di crescere professionalmente senza dover emigrare.

Un gol per Napoli

Partecipare alla “Notte dei Leoni” significa firmare un vero e proprio patto di solidarietà con la città. Tra un dribbling di una vecchia gloria e una battuta di un attore, il gol più importante sarà quello segnato per i bambini del Santobono e per i ragazzi di Nisida.

Perché quando Napoli scende in campo unita, la distanza tra sogno e realtà si accorcia.

Previous article
Sociale, Tiso(Accademia IC): “La dura vita degli anziani: istituzioni facciano di più”
Daniela Del Prete
Daniela Del Prete

Articoli popolari

NOTIZIE SPORTIVE

Giochi 2026, Italia d’argento nella staffetta mista di Biathlon. Bronzo di Dalmasso nello snowboard

SPORT redazione - 0
Tommaso Giacomel, Lukas Hofer, Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi sono protagonisti di una prova eccezionale su ogni fronte. Prima medaglia olimpica, invece, per la...
Read more

Giochi 2026, bronzo nella discesa di sci per Sofia Goggia

SPORT redazione - 0
L'oro è stato conquistato dalla statunitense Breezy Johnson in 1'36"10, mentre l'argento è della tedesca Emma Aicher, dietro di soli 4 centesimi di Erika Primavera CORTINA – Sofia...
Read more

Chi gareggia e a che ora: il programma olimpico prima della cerimonia d’apertura

SPORT redazione - 0
Alle 20 luci a San Siro. Ma prima ci sono, di nuovo, Constantini e Mosane nel curling, due match femminili di hockey su ghiaccio,...
Read more

Contatti

redazione@ilgiornaledellazio.it - direttore@ilgiornaledellazio.it - Via delle Pietre Piane 8 / B Ginestra Sabina Rieti Direttore Responsabile: Cav. Dr. Piero Fusaglia 392 3329132

Ultimi Articoli

Sociale, Tiso(Accademia IC): “La dura vita degli anziani: istituzioni facciano di più”

PRIMO PIANO 0
Sociale, Tiso(Accademia IC): “La dura vita degli anziani: istituzioni...

Fonte Nuova – Tutto pronto per la sfilata dei carri allegorici e gruppi mascherati

PRIMO PIANO 0
Il Carnevale, detto anche Carnesciale o Carnasciale nell'antichità, è una festa mobile  e un periodo...

Referendum Giustizia, Ambrogiani(Si può fare): “No convinto a questo salto nel vuoto”

PRIMO PIANO 0
Referendum Giustizia, Ambrogiani(Si può fare): “No convinto a questo...

Articoli più letti

Sociale, Tiso(Accademia IC): “La dura vita degli anziani: istituzioni facciano di più”

PRIMO PIANO 0
Sociale, Tiso(Accademia IC): “La dura vita degli anziani: istituzioni...

Fonte Nuova – Tutto pronto per la sfilata dei carri allegorici e gruppi mascherati

PRIMO PIANO 0
Il Carnevale, detto anche Carnesciale o Carnasciale nell'antichità, è una festa mobile  e un periodo...

Referendum Giustizia, Ambrogiani(Si può fare): “No convinto a questo salto nel vuoto”

PRIMO PIANO 0
Referendum Giustizia, Ambrogiani(Si può fare): “No convinto a questo...

© Il Giornale del Lazio 2026 - iscritto al Tribunale di Rieti (sezione stampa) al numero 5/2000 in data 19/07/2000 (Cambio Provincia)