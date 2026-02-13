Solidarietà in campo: “La Notte dei Leoni” allo stadio Maradona

Il prossimo 26 maggio, lo stadio Diego Armando Maradona di Napoli si trasformerà nel palcoscenico di una grande mobilitazione civile. “La Notte dei Leoni” non sarà soltanto una sfida sportiva, ma un evento dal forte impatto sociale, nato con un duplice obiettivo: ristrutturare il teatro del carcere minorile di Nisida, donato a suo tempo da Eduardo De Filippo, e sostenere la ricerca pediatrica d’eccellenza della Fondazione Santobono Pausilipon.

Patrocinata dal Ministero della Giustizia, l’iniziativa vedrà scendere in campo la Nazionale Calcio Attori 1971 contro una selezione di leggende che hanno scritto pagine memorabili nella storia del Napoli e del calcio internazionale. Tra i nomi annunciati: Alemao, Krol, Mertens, Giordano. La direzione artistica è affidata al giornalista Diego Paura, mentre le interviste a bordo campo saranno curate dalla telegiornalista Magda Mancuso.

Napoli, città che ha fatto della solidarietà un tratto identitario, è chiamata a rispondere con entusiasmo, coinvolgendo scuole, famiglie e tifosi in una giornata che unisce sport, cultura e impegno civile.

Arte e sport per la rieducazione

Il recupero del teatro di Nisida ha un valore simbolico enorme. Come sottolinea Cristiana Rotunno del Ministero della Giustizia, arte e sport rappresentano strumenti fondamentali per la rieducazione costituzionale dei giovani detenuti. Restituire dignità al palcoscenico voluto da Eduardo significa offrire ai ragazzi un luogo dove esprimersi, elaborare il proprio vissuto e immaginare un futuro diverso, lontano dalle dinamiche della devianza.

Un investimento sul futuro della ricerca

Il sostegno al Santobono Pausilipon assume un peso strategico: in vista del riconoscimento come IRCCS, i fondi raccolti serviranno a trattenere e reclutare giovani ricercatori in Campania. L’obiettivo è trasformare l’eccellenza assistenziale in avanguardia scientifica, permettendo ai talenti del territorio di crescere professionalmente senza dover emigrare.

Un gol per Napoli

Partecipare alla “Notte dei Leoni” significa firmare un vero e proprio patto di solidarietà con la città. Tra un dribbling di una vecchia gloria e una battuta di un attore, il gol più importante sarà quello segnato per i bambini del Santobono e per i ragazzi di Nisida.

Perché quando Napoli scende in campo unita, la distanza tra sogno e realtà si accorcia.