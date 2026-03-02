lunedì, Marzo 2, 2026

Top 5 di questa settimana

Articoli correlati

Sol Expo, Confeuro: “Olio d’oliva eccellenza italiana da rilanciare”

PRIMO PIANO
costantino sacchetto
Author: costantino sacchetto
1 min.read

Sol Expo, Confeuro: “Olio d’oliva eccellenza italiana da rilanciare”

“Al via la seconda edizione di SOL Expo, un’iniziativa importante e significativa per valorizzare una delle eccellenze italiane più riconosciute e apprezzate nel mondo: l’olio di oliva. Un comparto strategico per l’agricoltura nazionale, simbolo della nostra tradizione produttiva e pilastro della dieta mediterranea. L’olio di oliva rappresenta un patrimonio economico, culturale e identitario del nostro Paese – dichiara Andrea Tiso, presidente nazionale di Confeuro, Confederazione Agricoltori Europei -. L’Italia è tra i leader mondiale per qualità, biodiversità, un primato costruito nel tempo grazie al lavoro e alla competenza dei nostri agricoltori. Proprio per questo motivo riteniamo necessario rafforzare con ancora maggiore determinazione le politiche di internazionalizzazione del settore, consolidando e ampliando la presenza del nostro olio sui mercati esteri. Tuttavia, accanto ai punti di forza, permane una criticità evidente: nonostante l’olio di oliva sia una delle colonne portanti della dieta mediterranea e una delle produzioni simbolo del Made in Italy agroalimentare, l’Italia è tra i principali importatori mondiali di olio di oliva. Si tratta di una contraddizione che dimostra come la nostra produzione interna sia attualmente insufficiente a coprire il fabbisogno nazionale – prosegue Tiso -. Per colmare questo divario e puntare all’autosufficienza produttiva è indispensabile investire in innovazione tecnologica e in nuove tecniche di coltivazione”. Innovazione, però, non deve significare perdita di identità. “È fondamentale – sottolinea infine il presidente nazionale Confeuro – che l’aumento della produttività non avvenga a scapito della qualità e della tipicità che rendono unico l’olio italiano. Dobbiamo ripartire dalla nostra eccellente base produttiva e affiancare agli standard qualitativi che ci contraddistinguono strumenti moderni e soluzioni capaci di rendere le imprese agricole più competitive e sostenibili. In questo senso, guardare alle buone pratiche europee può rappresentare un’opportunità. Paesi come la Spagna hanno saputo incrementare in modo significativo le produzioni di olio extravergine di oliva senza comprometterne la qualità. Anche l’Italia può e deve intraprendere un percorso analogo, valorizzando le proprie specificità territoriali ma adottando modelli organizzativi e innovativi più efficienti”.

Previous article
Toscana: al via i Recruiting Days di Icon Collection
costantino sacchetto
costantino sacchetto

Articoli popolari

NOTIZIE SPORTIVE

Fascicolo premiato da Aci Treviso

SPORT pro red - 0
Nella splendida cornice del Bhr Hotel di Treviso si è svolta, giovedì 26 febbraio, la cerimonia di premiazione dell’Automobil Club Italia Treviso per la...
Read more

CICLISMO 79° GP LIBERAZIONE: CONFERMATA LA COPPA ITALIA DELLE REGIONI FEMMINILE

SPORT redazione - 0
LA GARA SARA’ TRASMESSA DALLA RAI Mancano due mesi ai Lazio Bike Days, due giorni di grande ciclismo per tutte le età nel cuore di...
Read more

”Sport Senza Confini” Al via la terza edizione

SPORT Enzo Epifani - 0
Dopo due edizioni in costante espansione, con 344 bambini coinvolti, 26 tappe e 12 regioni raggiunte, il progetto di sport inclusivo promosso da FISPES,...
Read more

Contatti

redazione@ilgiornaledellazio.it - direttore@ilgiornaledellazio.it - segreteria@ilgiornaledellazio.it Via delle Pietre Piane 8 / B Ginestra Sabina Rieti Direttore Responsabile: Cav. Dr. Piero Fusaglia 392 3329132

Ultimi Articoli

Toscana: al via i Recruiting Days di Icon Collection

PRIMO PIANO 0
Il 6 marzo al The Sense Experience Resort e...

Scuola, l’Istituto San Giuseppe de Merode di Roma a Didacta Italia

ROMA,FROSINONE,LATINA,VITERBO 0
ROMA – L’Istituto San Giuseppe de Merode di Roma...

La Polizia di Stato rende omaggio al cittadino onorario Georges De Canino

ROMA,FROSINONE,LATINA,VITERBO 0
Trevi Nel Lazio, Grazioli: “Riconosciuto il suo importante ruolo...

Articoli più letti

Toscana: al via i Recruiting Days di Icon Collection

PRIMO PIANO 0
Il 6 marzo al The Sense Experience Resort e...

Scuola, l’Istituto San Giuseppe de Merode di Roma a Didacta Italia

ROMA,FROSINONE,LATINA,VITERBO 0
ROMA – L’Istituto San Giuseppe de Merode di Roma...

La Polizia di Stato rende omaggio al cittadino onorario Georges De Canino

ROMA,FROSINONE,LATINA,VITERBO 0
Trevi Nel Lazio, Grazioli: “Riconosciuto il suo importante ruolo...

© Il Giornale del Lazio 2026 - iscritto al Tribunale di Rieti (sezione stampa) al numero 5/2000 in data 19/07/2000 (Cambio Provincia)