Sicurezza, Ottaviani (Lega): Gualtieri chieda scusa, con lui al Mef taglio organici PS

Roma, 22 gen. – “Gualtieri chieda scusa invece di infilarsi in improbabili polemiche sulla sicurezza. Quando era ministro dell’economia, nel 2020, si verificò un crollo degli agenti in servizio delle forze di polizia perché fu garantito solo il 60% del turnover. Su 100 pensionamenti si fecero solo 60 assunzioni. Era il Governo Conte 2 sostenuto da Pd e 5 Stelle. Gualtieri era il ministro dell’economia e decideva dove mettere le risorse. Oggi dove trova il coraggio di parlare di sicurezza quando il suo stesso governo creò una voragine nella dotazione degli organici? Se a Roma e nel resto del Paese ci sono delle carenze nelle Forze dell’Ordine, la colpa è sua e della sua parte politica. Il nostro Governo oggi garantisce il 100% del turnover mentre loro erano al 60%. La sicurezza urbana è materia anche dei sindaci, tranne di quelli che preferiscono spendere i soldi pubblici in mostre ed eventi di nicchia per pochi”.

Lo dichiara il deputato della Lega Nicola Ottaviani.