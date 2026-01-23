MILANO, SPARATORIA GRATOSOGLIO, DE CORATO(FDI): «LI’ CI VUOLE CAMPER-PRESIDIO FISSO DI P.L. DOPO SIGNORA UCCISA DA MINORI ROM»

Milano, 22 Gennaio 2026 – «Leggo che la scorsa notte, al Gratosoglio, si è tenuta una sparatoria dove un giovane è rimasto ferito. Proprio quel quartiere, ricordo, è stato teatro di un delitto molto grave non molto tempo fa, ovvero lo scorso 11 agosto quando la povera Cecilia De Astis di 71 anni, è stata investita e uccisa mentre attraversava la strada da un’auto guidata da bambini rom. Da agosto ad oggi, infatti, e ieri ne abbiamo avuto un’altra evidente testimonianza, nulla è cambiato se non addirittura peggiorato. In quella particolare e problematica periferia di Milano, emerge che ancora una volta è di fondamentale importanza la presenza di un presidio fisso di Polizia Locale, con un camper, che da quelle parti manca. Spero e mi auguro che il Comitato/Osservatorio sulla Sicurezza, che il Sindaco ha fortemente voluto e di cui fanno parte persone capaci e autorevoli che conoscono bene questa materia, riesca a far aprire gli occhi a Sala dandogli i giusti consigli, uno su tutti quello di presidiare con i vigili anche le periferie della città, totalmente abbandonate e dimenticate negli ultimi 15 anni».

Lo dichiara il Deputato di Fratelli d’Italia, vice Presidente della Commissione Affari Costituzionali della Camera ed ex vice Sindaco delle Giunte di Centrodestra milanesi, Riccardo De Corato.