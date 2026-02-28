Seychelles: oltre 18.000 coralli trapiantati



Il progetto ONU segna una svolta per il futuro delle barriere coralline per dare vita all’oceano

Un traguardo storico per la conservazione marina nell’Oceano Indiano: 18.101 colonie di coralli coltivate in vivaio e trapiantate con successo segnano una tappa fondamentale del progetto regionale promosso dalla United Nations per il ripristino delle barriere coralline nelle Seychelles, confermando il ruolo dell’arcipelago come laboratorio globale di resilienza e innovazione ambientale.

Con la conclusione del 2025, il progetto è entrato nel suo ultimo anno dopo cinque anni di attività ininterrotta sul campo. A guidare l’intervento è la Marine Conservation Society Seychelles (MCSS), organizzazione non governativa registrata alle Seychelles e punto di riferimento nazionale per la tutela dell’ambiente marino. La maggior parte delle operazioni si è concentrata all’interno del Ste Anne Marine National Park (SAMNP), uno dei gioielli naturalistici dell’arcipelago. Qui sono state trapiantate 16.678 colonie di corallo in quattro siti di ripristino, contribuendo a rigenerare circa 4.280 metri quadrati di habitat di barriera corallina. Un quinto sito di ripristino completa l’intervento regionale. Le colonie vengono coltivate in nursery marine e successivamente trapiantate su reef degradati, una tecnica riconosciuta a livello internazionale come strategia efficace per accelerare la resilienza delle barriere coralline, sempre più minacciate dal riscaldamento degli oceani, dallo sbiancamento e dalle pressioni antropiche.

Le barriere coralline delle Seychelles rappresentano un patrimonio naturale di valore globale: proteggono le coste dall’erosione e dalle mareggiate, fungendo da barriera naturale contro gli eventi estremi; sostengono la pesca artigianale e contribuiscono in modo determinante alla sicurezza alimentare delle comunità locali; alimentano un settore turistico fondamentale per l’economia nazionale; e ospitano una straordinaria biodiversità marina, rendendo l’arcipelago uno degli ecosistemi più preziosi e vulnerabili dell’Oceano Indiano. Il ripristino non è solo un intervento ambientale, ma un investimento strategico per la resilienza climatica e lo sviluppo sostenibile dell’arcipelago.

La MCSS promuove la conservazione marina attraverso ricerca scientifica, educazione ambientale e azioni concrete di ripristino. Oltre al programma coralli, l’organizzazione porta avanti monitoraggi a lungo termine su tartarughe marine e terrestri, progetti di ricerca finanziati da sovvenzioni internazionali e iniziative sostenute da aziende, associazioni e privati locali. Un elemento caratterizzante del progetto è il forte coinvolgimento della comunità e dei volontari, che contribuiscono attivamente alle attività di vivaio, monitoraggio e trapianto. Il centro di ricerca della Marine Conservation Society Seychelles (MCSS) a Beau Vallon, sull’isola di Mahé nelle Seychelles, è aperto a visitatori e sostenitori che desiderano vivere un’esperienza diretta di conservazione marina: qui è possibile partecipare ad attività educative e operative sul campo, adottare un corallo o un’intera colonia della nursery e contribuire concretamente alla rinascita delle barriere coralline dell’arcipelago.

Con l’ingresso nell’ultima fase, l’obiettivo è consolidare i risultati ottenuti, monitorare la sopravvivenza e la crescita delle colonie trapiantate e rafforzare le capacità locali affinché il ripristino continui oltre la durata del progetto ONU. “Il superamento delle 18.000 colonie trapiantate dimostra che il ripristino su larga scala è possibile quando scienza, comunità e cooperazione internazionale lavorano insieme”, sottolinea la MCSS.

In un momento in cui le barriere coralline globali affrontano sfide senza precedenti, le Seychelles si affermano come laboratorio di resilienza e innovazione, offrendo un modello replicabile per altri Stati insulari e regioni tropicali.