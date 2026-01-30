Salute, Tiso (Accademia IC): “Preoccupa abuso alcol tra giovani. Lavorare su prevenzione”

“Accademia Iniziativa Comune esprime la propria forte preoccupazione per l’utilizzo di bevande alcoliche tra i giovani”. È quanto dichiara Carmela Tiso, portavoce nazionale di Accademia Iniziativa Comune e presidente dell’associazione Bandiera Bianca. “Un fenomeno sociale che assume contorni sempre più allarmanti e che, secondo Accademia Iniziativa Comune, non può più essere affrontato solo in chiave isolata o emergenziale. È necessario – sottolinea Tiso – intervenire in modo strutturato e continuativo, puntando con decisione sulla prevenzione e sull’educazione, a partire già dalla scuola primaria”. Secondo l’associazione, l’anticipo dell’età di primo contatto con l’alcol evidenzierebbe una fragilità culturale e sociale che coinvolge famiglie, scuola e comunità: “Occorre promuovere percorsi di sensibilizzazione che aiutino bambini e ragazzi a comprendere i rischi reali legati all’abuso di alcol, rafforzando al tempo stesso il ruolo educativo degli adulti di riferimento”. Accademia Iniziativa Comune esprime dunque preoccupazione per l’evolversi del fenomeno e rivolge un appello a tutte le istituzioni competenti, nazionali e locali, affinché vengano attivati interventi mirati, concreti e coordinati, capaci di incidere realmente sulla prevenzione e sul benessere delle nuove generazioni. Investire oggi in prevenzione significa tutelare la salute e il futuro dei nostri giovani domani”, conclude il portavoce di Accademia IC, Carmela Tiso.