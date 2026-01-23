venerdì, Gennaio 23, 2026

Sabato alle 10 e 30 presso la Sala Consiliare del Comune di Rieti la conferenza stampa di presentazione della partita tra le nazionali di rugby Italia XV e Scozia “A”

Il Sindaco della Città di Rieti Daniele Sinibaldi, il vice Sindaco e Assessore allo Sport e Turismo Chiara Mestichelli, la Federazione Italiana Rugby e il Comitato Organizzatore “ASD Umbilicus Italiae Rugby APS” comunicano che sabato 24 gennaio alle ore 10 e 30 presso la Sala Consiliare del Comune di Rieti si terrà la conferenza stampa di presentazione della partita di rugby tra  Italia XV e Scozia “A” che si disputerà venerdì 6 febbraio alle ore 18.30 allo stadio Manlio Scopigno.

Alla conferenza, al fianco del Sindaco Sinibaldi e dell’Assessore Mestichelli saranno presenti il presidente del Comitato Regionale della Federazione Italiana Rugby Maurizio Amedei, il vice presidente del Comitato Organizzatore “ASD Umbilicus Italiae Rugby APS” e presidente degli Arieti Rugby Rieti Nicola Iacoboni e il Direttore Generale del FC Rieti 1936, concessionario dello stadio Manlio Scopigno, Marzio Leoncini.

Per sottolineare il valore sociale dell’evento si comunica che i bambini fino a 10 anni potranno assistere gratuitamente alla partita ritirando il biglietto presso la club house degli Arieti Rugby Rieti in viale Fassini 5 dal lunedì al venerdì dalle ore 16 alle 18.

