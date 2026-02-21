ROMA, TRABUCCO (CG): CON AMMINISTRAZIONE GUALTIERI LA CAPITALE CRESCE E GUARDA AL FUTURO

Roma, 21 febbraio 2026 – “Il lavoro portato avanti in questi anni – dichiara il capogruppo capitolino della Lista Civica Gualtieri Giorgio Trabucco – ha rimesso al centro la capacità di Roma di progettare e realizzare grandi opere strategiche, indispensabili per modernizzare la città e migliorarne la qualità della vita. Interventi infrastrutturali, riqualificazione urbana e nuovi investimenti stanno cambiando il volto della Capitale, rendendola più efficiente, sostenibile e attrattiva.

Determinante è stata anche la gestione della sfida del Giubileo, occasione che ha permesso di accelerare cantieri e progetti attesi da tempo, restituendo ai cittadini spazi riqualificati e servizi potenziati. Un impegno che si inserisce in una strategia più ampia di rilancio, capace di coniugare sviluppo urbano e valorizzazione del patrimonio storico e culturale.

Grande impulso arriva inoltre dal settore degli eventi e del turismo, comparti che rappresentano un pilastro dell’economia cittadina.

Roma – prosegue Trabucco – è tornata protagonista sulla scena internazionale. I grandi eventi culturali, sportivi e istituzionali, insieme a una rinnovata capacità di accoglienza, rafforzano l’immagine della città nel mondo e generano opportunità concrete per imprese e lavoratori.

La prospettiva è chiara: costruire una Capitale moderna, competitiva e pronta a misurarsi con nuove sfide, anche attraverso la candidatura a ospitare eventi di portata mondiale come le Olimpiadi”, conclude Giorgio Trabucco.