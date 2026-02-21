sabato, Febbraio 21, 2026

MILANO, DE CORATO (FDI): «OGGI AI BANCHETTI FDI IN CENTRO HO SPIEGATO AI NUMEROSI CITTADINI L’IMPORTANZA DI VOTARE SI’ AL REFERENDUM GIUSTIZIA».

Milano, 21 Febbraio 2026 – «Oggi, da Deputato della Repubblica Italiana e vice Presidente della Commissione Affari Costituzionali della Camera, ho partecipato ai banchetti del mattino e del pomeriggio, promossi da Fratelli d’Italia per spiegare ai cittadini milanesi le ragioni e l’importanza di votare SI’ al Referendum sulla Giustizia dei prossimi 22 e 23 marzo. Ho ribadito alla numerosa gente accorsa l’importanza di questo Referendum e, in particolare, del voto del Sì. Ho precisato ai milanesi che l’introduzione del sorteggio è la novità più osteggiata dalle correnti della Magistratura e, grazie allo stesso, finalmente la Magistratura verrà liberata da condizionamenti e intromissioni delle varie correnti che fino ad oggi, aimè, ne hanno gravemente condizionato l’intero sistema».
Lo dichiara il Deputato di Fratelli d’Italia, vice Presidente della Commissione Affari Costituzionali della Camera ed ex vice Sindaco delle Giunte di Centrodestra milanesi, Riccardo De Corato.

