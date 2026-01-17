Roma-Stoccarda, sarà invasione di tifosi tedeschi: pronto il piano di sicurezza della Questura

Settore ospiti sold out per il match di Europa League in programma il 22 gennaio: “Non saranno tollerate intemperanze”

ROMA – Si registra già il sold out per il settore ospiti riservato ai tifosi tedeschi in occasione della gara di calcio Roma-Stoccarda in programma il 22 gennaio allo stadio Olimpico di Roma alle ore 21.

Sono in corso di definizione le misure di sicurezza che la Questura sta affrontando per la gestione dell’evento sportivo che scatteranno già dal giorno prima con serrati controlli presso le barriere autostradali, così come nelle aree del centro cittadino ed in tutte le ulteriori zone della città abitualmente frequentate dalle tifoserie locali ed ospiti in occasioni di gare internazionali.

La capienza del settore ospiti, così come definita dalla società della A.S. Roma, è pari a 3500 posti e non sarà possibile concedere l’accesso all’interno dell’impianto sportivo ad eventuali ulteriori tifosi tedeschi che dovessero raggiungere la Capitale. La strategia sarà ispirata ad un puntuale e radicato controllo del territorio, con una presenza importante di contingenti della Forza pubblica e di equipaggi delle Forze dell’ordine.

Particolare attenzione sarà rivolta alle zone del centro storico che abitualmente vengono utilizzate dalle tifoserie ospiti per il concentramento già a partire dalle ore antecedenti alla gara, anche con attenzione rivolta ai principali hub logistici per tracciare i gruppi in arrivo dalla Germania. L’attenzione sarà altresì rivolta alle aree caratterizzate dalla maggiore concentrazione di siti e poli architettonici e monumentali, al fine di assicurarne la dovuta tutela.Nel ribadire la politica di accoglienza per i tifosi stranieri destinati ad arrivare nella Capitale che intendono vivere l’appuntamento sportivo all’insegna dei valori del folclore sportivo, “non sarà tollerato alcun atto di intemperanza rivolto alla città“, si legge nella nota. Saranno altresì allestiti poli per la trattazione di eventuali autori di condotte contrarie alle leggi italiane vigenti, anche con la valutazione dell’allontanamento dal territorio nazionale.