RIETI: BILANCIO DEI CARABINIERI DEL 2025. IN CALO I REATI MA IN AUMENTO ARRESTI, DENUNCE E SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA

QUASI 400 CHILI DI DROGA SEQUESTRATA.

Si è appena concluso un altro anno ed è tempo di bilanci anche per i Carabinieri del Comando Provinciale di Rieti.

Potendo contare su una ca­pil­la­re dif­fu­sio­ne sul ter­ri­to­rio ove è pre­sen­te con il Reparto Operativo con sede a Rieti, 3 Com­pa­gnie (Cittaducale, Rieti e Poggio Mirteto) con i rispetti Nuclei Operativi e Radiomobile e 34 ­Sta­zio­ni e forte di un’ef­fi­ca­ce “si­ner­gia ope­ra­ti­va” con i re­par­ti spe­cia­li, il Comando Provinciale dell’Arma ha as­si­cu­rato, sia nel capoluogo che nei restanti 72 comuni della provincia, tut­te le fun­zio­ni per ga­ran­ti­re l’or­di­na­ta con­vi­ven­za ci­vi­le e la si­cu­rez­za del­le co­mu­ni­tà.

Nel 2025, i reparti dipendenti hanno perseguito 3.599 reati in tutta la provincia (- 1% rispetto al 2024 quando erano stati 3.646): 184 gli arresti (+1% rispetto al 2024)e 1.416 le denunce in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria (+26% rispetto al 2024).

73 i braccialetti elettronici installati di cui 52 riferiti ad episodiconnessi con le violenze di genere.

ATTIVITA’ DI PREVENZIONE

Nel corso dei 21.774 servizi di pattuglia (in media 60 al giorno), volti perlopiù a prevenire i reati e garantire la sicurezza dei cittadini, sono state sottoposte a controllo 60.729 persone, con una media di 166 al giorno, e 45.311 autoveicoli/motoveicoli, con una media giornaliera pari a 124.

3.182 le sanzioni elevate per violazioni alle norme del Codice della Strada (+26% rispetto al 2024) per un importo complessivo di 989.616,35 Euro (+43% rispetto al 2024).

Molto rilevante è stata l’attività preventiva svolta dall’Arma anche in materia di sicurezza stradale. Particolare attenzione è stata posta al rispetto delle norme attinenti al comportamento tenuto alla guida al fine di prevenire quelle violazioni che, oltre a mettere in pericolo il diretto interessato, costituiscono un serio rischio anche per l’incolumità altrui. Al riguardo, 135 persone sono state sanzionate per essersi messe alla guida sotto l’effetto di sostanze alcoliche (+32% rispetto al 2024)a cui si aggiungono altri 58 conducenti trovati in uno stato di alterazione psicofisica dovuta all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope (+241% rispetto al 2024 con 9 casi). 67 persone sono state, invece, sanzionate poiché trovate alla guida mentre utilizzavano dispositivi elettronici quali cellulari o tablet (-34% rispetto al 2024)e altre 158 per guida contromano (+259% rispetto all’anno precedente). 504 sono stati i veicoli trovati in circolazione senza aver effettuato la prescritta revisione periodica (+20% rispetto al 2024)mentre 203 quelli risultati privi di copertura assicurativa (+19% rispetto al 2024).

3 le persone denunciate all’Autorità Giudiziaria per omicidio stradale.

VIOLENZA DI GENERE E DI NATURA DOMESTICA

Massima attenzione dell’Arma al fenomeno della violenza di genere tra cui si annoverano reati quali maltrattamenti in famiglia, atti persecutori eviolenze sessuali. Sono state molte le richieste d’intervento per aggressioni a donne perpetrate nelle mura domestiche, in cui untempestivo intervento dei Carabinieri, reso possibile solo grazie alla capillare distribuzione dell’Arma sul territorio della provincia, ha scongiurato che il reato venisse portato a ben più gravi conseguenze. Le attività di indagine condotte in tale ambito hanno portato all’esecuzione di 37 arresti (+19% rispetto al 2024) e di 21 provvedimentidi divieto di avvicinamento alla persona offesa.

ATTIVITÀ ANTIDROGA

Per quanto concerne l’attività di contrasto allo spaccio di stupefacenti, sono state arrestate 43 persone (+13% rispetto al 2024)e denunciate a piede libero altre 62 (+13% rispetto al 2024).

162, invece, sono stati i soggetti segnalati alla Prefettura di Rieti quali assuntori di droga (+23% rispetto al 2023).

Sono stati sequestrati quasi 4 quintali di sostanze stupefacenti tra cui: 2 chilogrammi di cocaina, 526 grammi di eroina, circa 2 chilogrammi di hashish e 365 chilogrammi di marijuana.

ATTIVITA’ INVESTIGATIVA E DI REPRESSIONE

Per quanto riguarda le principali attività investigative del 2025, meritano di essere ricordate:

quella condotta dalla Stazione di Collevecchio , al termine della quale, a luglio, è stato tratto in arresto un uomo italiano di 44 anni per coltivazione, detenzione e lavorazione illecita di sostanza stupefacente . L’attività, avviatasi a seguito di anomalie nei consumi idrici ed elettrici, ha consentito di individuare una vasta coltivazione di canapa indica , opportunamente occultata all’interno di un terreno adiacente all’abitazione dell’arrestato. Oltre a varia attrezzatura per la lavorazione delle foglie di canapa, sono state sequestrate circa 150 piante di marijuana , 19 kg di sostanza essiccata , e altri 200 kg della medesima droga, già pronta per essere immessa sul mercato.

, al termine della quale, a luglio, è stato tratto in arresto un uomo italiano di 44 anni per . L’attività, avviatasi a seguito di anomalie nei consumi idrici ed elettrici, ha consentito di individuare una vasta coltivazione di , opportunamente occultata all’interno di un terreno adiacente all’abitazione dell’arrestato. Oltre a varia attrezzatura per la lavorazione delle foglie di canapa, sono state sequestrate circa , , e altri della medesima droga, già pronta per essere immessa sul mercato. l’indagine svolta dal Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Rieti al termine della quale, ad ottobre, è stato disarticolato un sodalizio criminale composto da 5 persone, tutte straniere e di cui una minorenne, ritenute responsabili, a vario titolo, di 68 furti aggravati, una rapina, riciclaggio e resistenza a pubblico ufficiale . Tali reati venivano commessi in danno ad esercizi commerciali aventi sede in tutte le regioni del centro Italia e permettevano agli indagati di accumulare più di 300.000 euro di refurtiva;

al termine della quale, ad ottobre, è stato disarticolato un composto da 5 persone, tutte straniere e di cui una minorenne, ritenute responsabili, a vario titolo, di e . Tali reati venivano commessi in danno ad esercizi commerciali aventi sede in tutte le regioni del centro Italia e permettevano agli indagati di accumulare più di di refurtiva; l’attività svolta, tra settembre e ottobre, dalla Sezione Operativa della Compagnia di Rieti , con il supporto degli Squadroni Eliportati Cacciatori di Puglia, Sicilia e Sardegna , che si è conclusa con l’individuazione di vari gruppi di extracomunitari dediti allo spaccio di sostanze stupefacenti in aree boschive attigue al capoluogo. L’operazione ha portato all’arresto di 11 soggetti di origine magrebina e al sequestro di oltre 600 grammi di cocaina, eroina e hashish , nonché di somme di denaro provento dell’attività illecita e di armi bianche;

, con il supporto degli , che si è conclusa con l’individuazione di vari gruppi di extracomunitari dediti allo spaccio di sostanze stupefacenti in aree boschive attigue al capoluogo. L’operazione ha portato all’arresto di e al , nonché di somme di denaro provento dell’attività illecita e di armi bianche; l’arresto effettuato a novembre dai Carabinieri dell’Aliquota Operativa della Compagnia di Cittaducale, con il supporto delle Stazioni di Borgorose e Cittaducale, di sei stranieri, tutti senza fissa dimora, per furto aggravato in concorso. L’operazione, scaturita da una mirata attività di osservazione, ha consentito di sorprendere i soggetti mentre asportavano ingenti quantitativi di rame dall’ex stabilimento “Solsonica”. Nel corso dell’intervento venivano sequestrati circa 1.200 kg di cavi in rame, attrezzature da taglio e due veicoli utilizzati per il trasporto, per un danno stimato in circa 8.000 euro.

ATTIVITÀ REPARTI SPECIALI

I reparti dipendenti al Gruppo Forestale Carabinieri di Rieti hanno effettuato un totale di 10.247 controlli, procedendo per ben 183 reati. 116 sono state le persone denunciate all’Autorità Giudiziaria e 624 le sanzioni amministrative elevate in totale per un importo pari a 181.761 Euro.

Particolare attenzione è stata prestata all’attività di prevenzione e repressione degli incendi boschivi nel corso dell’attività sono stati effettuati 730 controlli.

1 persona è stata denunciata per il reato di incendio boschivo doloso e 8 per quello di incendio boschivo colposo. 47 i procedimenti verbali inerenti all’accensione di fuochi in periodo non consentito, per un importo totale di circa 6.200 Euro.

I Carabinieri del Nucleo Antifalsificazione di Viterbo, nella provincia di Rieti, hanno effettuato 223 ispezioni, riscontrando 13 violazioni di natura penale e 106 amministrative. 12 le persone denunciate all’Autorità Giudiziaria e 65 quelle segnalate alle autorità sanitarie ed amministrative. Nel settore alimentare è stata disposta la sospensione delle attività di 12 strutture ed elevate sanzioni amministrative per un importo pari a 60.200 euro per varie violazioni quali l’omesso rispetto dei requisiti generali in materia d’igiene e la mancata tracciabilità di alcuni prodotti (con conseguente sequestro amministrativo di circa 1350 chilogrammi di alimenti). Nel settore sanitario, invece, è stata disposta la chiusura di 2 strutture sociosanitarie per anziani/minori per irregolarità inerenti ai requisiti organizzativi e documentali.

Il Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Rieti ha effettuato 239 accessi ispettivi a seguito dei quali sono state accertate irregolarità in 190 aziende e contestati 110 illeciti amministrativi in materia di lavoro, per un importo pari a 273.697 Euro. 58 le attività sospese per lavoro irregolare (61 lavoratori trovati senza regolare contratto di assunzione) o per gravi violazioni in materia di sicurezza con 1 cittadino extracomunitario arrestato e altri 2 denunciati per i reati di possesso e fabbricazione di documenti di identità falsi, falsa attestazione a Pubblico Ufficiale sulla propria identità e falsità materiale commessa dal privato. 2, invece, i datori di lavoro deferiti per lesioni personali a seguito di infortunio grave.

Nonostante l’impegno profuso nell’anno appena trascorso da tutti i Reparti dipendenti del Comando Provinciale dei Carabinieri di Rieti nei servizi di contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti all’interno di bivacchi allestiti nei boschi, in particolare nelle aree attigue al capoluogo, continuano a registrarsi eventi connessi con tale fenomeno.

L’intensa azione repressiva posta in essere, nelle aree boschive, nei primi giorni del 2026 ha infatti consentito di addivenire all’arresto di altre due persone.

In particolare, La Sezione Operativa della Compagnia Carabinieri di Rieti, unitamente a personale dello Squadrone Eliportato Carabinieri “Sardegna”, nel pomeriggio di ieri 14 gennaio, ha tratto in arresto in flagranza di reato due soggetti extracomunitari, rispettivamente di 27 e 28 anni, entrambi pregiudicati e irregolari sul territorio nazionale, ritenuti responsabili del reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

L’operazione è stata condotta nell’ambito di un servizio mirato di controllo del territorio svolto in località Casapenta del comune di Rieti, finalizzato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti in aree boschive.

Nel corso delle attività, i militari hanno individuato un bivacco occultato tra la vegetazione, utilizzato quale base operativa per l’attività di spaccio. L’area è stata immediatamente cinturata e sottoposta a bonifica, consentendo di sorprendere i due soggetti presenti all’interno.

La successiva perquisizione ha permesso di rinvenire e sequestrare: due involucri contenenti sostanza stupefacente del tipo cocaina, rispettivamente del peso di 90 e 60 grammi, un machete, un coltello, un tirapugni, una katana, diversi bilancini di precisione, vari passamontagna, materiale vario per il confezionamento delle dosi nonché denaro contante, rinvenuto nella disponibilità di entrambi gli arrestati, per un ammontare complessivo pari a 17.210 euro, ritenuto provento dell’attività illecita.

Tutto il materiale rinvenuto è stato sottoposto a sequestro.

L’attività di prevenzione e contrasto dei reati continuerà, con ulteriore impegno, nel corso dell’anno 2026.