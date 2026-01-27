Roma, Mussolini-Maritato(FI): “Centocelle e V Municipio sicurezza ignorata: basta parole da Caliste”

“Il V Municipio continua a fare i conti con una situazione di insicurezza sempre più grave e diffusa. Auto vandalizzate, vetri infranti, furti negli istituti scolastici, degrado e microcriminalità quotidiana: una realtà che colpisce Centocelle, Villa De Sanctis, Villa Gordiani e altri quadranti del territorio, lasciando i cittadini soli e esasperati.

Durante l’ultima seduta dell’Osservatorio territoriale per la sicurezza si è tornati a parlare, ancora una volta, di “criticità”, “monitoraggi” e “necessità di rafforzare la presenza delle forze dell’ordine”. Parole già sentite troppe volte. Il problema – dichiara in una nota il segretario municipale di Forza Italia Michel Emi Maritato – è che a fronte di riunioni, tavoli e dichiarazioni, sul territorio non cambia nulla. I cittadini non chiedono convegni sulla sicurezza, chiedono sicurezza vera”. A rendere il quadro ancora più paradossale è quanto sta accadendo a Centocelle, “dove, mentre il quartiere è ostaggio di vandalismi e insicurezza, vengono rimossi i sigilli e riaperti i lavori per la futura moschea. Non entriamo nel merito ideologico o religioso – precisa Maritato – ma è inaccettabile che si acceleri su un progetto tanto delicato senza aver prima garantito ordine, controlli, legalità e un presidio costante del territorio”. Forza Italia denuncia una totale inversione delle priorità: “Qui non si tratta di integrazione o dialogo – continua Maritato – ma di rispetto verso una comunità che vive ogni giorno paura e degrado. Prima si metta in sicurezza Centocelle, poi si discuta di tutto il resto. Così si alimenta solo tensione sociale. Pur prendendo atto delle dichiarazioni del presidente del Municipio V, Mauro Caliste, che invoca una “sinergia tra istituzioni”, Forza Italia chiede che alle parole seguano azioni immediate e verificabili: più pattugliamenti, più controlli serali e notturni, presidio fisso nei punti sensibili e interventi rapidi contro vandalismi e furti”.

Sul tema interviene anche la capogruppo di Forza Italia in Campidoglio, Rachele Mussolini, che annuncia iniziative politiche e istituzionali: “Il V Municipio non può continuare a essere trattato come un territorio marginale. La sicurezza è un diritto e non può essere sacrificata a scelte ideologiche o amministrative scollegate dalla realtà”. “Basta proclami, basta appelli – conclude Maritato -. I cittadini giudicano dai fatti, non dai comunicati. Se non si è in grado di garantire sicurezza, legalità e controllo del territorio, lo si dica chiaramente. Noi continueremo a denunciare, senza sconti, perché la dignità di questi quartieri viene prima di tutto”.