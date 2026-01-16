ROMA, MUSSOLINI: “BUON LAVORO A NUOVO COORDINATORE FI MUNICIPIO V, MARITATO”

“A nome di Forza Italia Roma faccio i miei auguri di buon lavoro a Michel Emi Maritato, nuovo coordinatore di FI nel Municipio V. Giurista, economista e strenuo difensore dei diritti umani, Michael Emi Maritato è la scelta giusta al momento giusto per continuare l’ottimo lavoro già intrapreso da Alessandro Coricello, il cui impegno per il partito proseguirà nell’ambito del benessere degli animali, tema a me molto caro sul quale avvieremo una stretta e proficua collaborazione. Forza Italia Roma, sotto la sapiente guida del suo segretario Luisa Regimenti, continua il proprio instancabile lavoro a sostegno dei cittadini romani. Un lavoro che, anche nel Municipio V, sarà certamente condotto nel migliore dei modi sotto la guida di Maritato e con il prezioso contributo di tutti gli esponenti del coordinamento municipale, che ringrazio a titolo personale per il costante e quotidiano impegno al servizio del territorio”.

Lo dichiara, in una nota, la capogruppo capitolina di Forza Italia Rachele Mussolini.