Roma in Champions League 2026/2027: il ritorno europeo sotto la guida di Gasperini

Dopo una stagione convincente chiusa al terzo posto in Serie A, la squadra giallorossa torna nella massima competizione continentale con Gian Piero Gasperini al timone e ambizioni chiare di crescita.

La AS Roma celebra il ritorno in UEFA Champions League per la stagione 2026/2027, frutto di un campionato solido che ha permesso al club capitolino di concludere al terzo posto in Serie A. Un risultato che rilancia le ambizioni internazionali della società e restituisce entusiasmo ai tifosi dopo stagioni di assestamento.

Al centro del progetto c’è Gian Piero Gasperini, nominato allenatore nel giugno 2025 con un contratto fino al 2028. L’ex tecnico, noto per il suo calcio offensivo e per la capacità di valorizzare gli organici attraverso un pressing aggressivo e transizioni rapide, ha impresso una nuova filosofia di gioco alla squadra. Sotto la sua guida la Roma ha mostrato compattezza difensiva, fluidità sulle fasce e una maggiore intensità nelle gare chiave, elementi che sono risultati determinanti per conquistare il piazzamento utile per la Champions.

Cosa significa la qualificazione

Sportivamente: la partecipazione alla fase a gironi offre alla Roma l’opportunità di confrontarsi con alcuni dei migliori club europei, testando il valore della squadra su palcoscenici internazionali e permettendo ai giocatori di maturare esperienza ad alto livello.

Economicamente: i ricavi derivanti dalla partecipazione europea (diritti televisivi, sponsor, incassi) rappresentano una boccata d’ossigeno per il bilancio e possono favorire investimenti mirati sul mercato estivo.

Per la tifoseria: il ritorno in Champions riaccende l’entusiasmo, con la prospettiva di serate europee allo Stadio Olimpico e un coinvolgimento più ampio dell’ambiente.

Le sfide per la prossima stagione Gasperini chiederà probabilmente conferme sul piano tattico ma anche alcune integrazioni di qualità in rosa per affrontare i ritmi e la profondità del calendario tra campionato e coppe. Priorità potenzialmente sul centrocampo per maggior controllo palla e sulla rosa difensiva per sostenere il doppio impegno. Fondamentale sarà anche la capacità della squadra di gestire la pressione psicologica e le aspettative crescenti.

Obiettivi realistici Superare la fase a gironi sarebbe un segnale di piena maturazione; in prospettiva, costruire una squadra competitiva per puntare ai turni a eliminazione diretta rappresenta l’ambizione condivisa da società, staff e tifosi.

Reazioni e clima intorno al club La piazza ha accolto con calore la notizia della qualificazione e la conferma di Gasperini. C’è curiosità per il sorteggio e per gli accoppiamenti che determineranno la difficoltà del girone, ma prevale un clima di fiducia e speranza nel progetto tecnico.

Conclusione Il ritorno in Champions League segna una tappa importante nella rinascita sportiva della Roma. Con Gasperini in panchina e una stagione estiva di mercato oculata, il club può lavorare per trasformare questa qualificazione in una base solida per successi futuri, sia in Italia sia in Europa.