Kronplatz Outdoor Center apre la stagione estiva con nuove esperienze e servizi

Le Dolomiti e le Alpi che incorniciano la Val Pusteria custodiscono un patrimonio di sentieri, malghe e panorami che nessuna guida turistica riesce a esaurire. È proprio da questa ricchezza che prende forma la proposta del Kronplatz Outdoor Center che, dal 16 maggio, apre la stagione estiva con un sistema integrato di esperienze e servizi pensato per rendere la montagna realmente accessibile.

Situato a Riscone di Brunico, ai piedi del Plan de Corones, il centro si configura come un punto di riferimento per scoprire l’Alto Adige in modo attivo e sostenibile, attraverso un’offerta che unisce sport, natura e benessere e che si rivolge a un pubblico ampio, dalle famiglie agli appassionati più esperti. L’obiettivo è offrire un’immersione autentica nel territorio, valorizzandone le caratteristiche e garantendo qualità, accessibilità e sicurezza in ogni fase dell’esperienza.

La Bike School rappresenta il cuore operativo del Kronplatz Outdoor Center e si inserisce all’interno di un sistema più ampio progettato per accompagnare ogni fase dell’attività outdoor. Chi arriva senza attrezzatura trova una flotta di e-bike, mountain bike e bici da downhill disponibili a noleggio, corredate di caschi e protezioni. Un’officina interna con meccanici esperti garantisce assistenza quotidiana, mentre lo shop mette a disposizione ricambi e abbigliamento tecnico per ogni esigenza. L’organizzazione è pensata per eliminare ogni vincolo logistico e permettere agli ospiti di concentrarsi sull’esperienza, con un accesso semplice e immediato alle attività e al territorio.

Il valore aggiunto della Bikeschool Kronplatz risiede nelle guide, professionisti che accompagnano gruppi di qualsiasi livello, dal bambino alla sua prima uscita in sella fino a chi desidera affinare le proprie tecniche di discesa.

Il programma didattico comprende corsi di mountain bike e downhill, sessioni di allenamento tecnico su terreni impegnativi e percorsi dedicati a manovre avanzate come Bunny Hop, Wheelie e Stoppie, oltre alla possibilità di allenarsi su pumptrack.

La loro competenza diventa fondamentale in un territorio che offre oltre 1.000 chilometri di percorsi tra fondovalle, boschi e ambienti dolomitici d’alta quota. È grazie a questa conoscenza che ogni uscita viene costruita su misura, adattando itinerari e difficoltà al livello del gruppo e trasformando la varietà del territorio in un’esperienza coerente e progressiva.

Kronaktiv 2026: la stagione outdoor dal 1° giugno al 17 ottobre

Accanto alla proposta bike, Kronplatz Outdoor Center sviluppa un’offerta outdoor più ampia che trova espressione nel programma settimanale Kronaktiv, attivo dal 1° giugno al 17 ottobre. Un calendario di esperienze che affianca ai tour in bicicletta escursioni in montagna, percorsi di arrampicata, attività per famiglie e momenti dedicati a benessere e alla cultura locale, contribuendo a restituire una visione completa del territorio.

I bambini fino a 12 anni partecipano gratuitamente e il programma è incluso nei benefici della Kronplatz Guest Pas Brunico, disponibile presso le strutture ricettive aderenti alla regione turistica di Brunico.

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