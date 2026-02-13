RIUNIONE CONSIGLIO TERRITORIALE IMMIGRAZIONE 13 FEBBRAIO 2026

Si è riunito oggi in Prefettura, presieduto dal Prefetto Sergio Pomponio, il Consiglio Territoriale per l’Immigrazione che ha visto la partecipazione di tutte le componenti istituzionali, datoriali, sindacali nonché del terzo settore che a vario titolo cooperano sul territorio nell’ambito della gestione del fenomeno migratorio.

Nel corso della riunione, il Prefetto, in piena condivisione con tutto il consesso, ha proposto l’avvio di una serie di tavoli di confronto tematici per affrontare gli aspetti più rilevanti del processo di integrazione dei cittadini provenienti da Paesi Extracomunitari, per un pieno raccordo degli interventi e una migliore circolarità delle informazioni e delle risorse disponibili.

Gli ambiti di intervento e discussione individuati sono stati i seguenti: istruzione, alfabetizzazione e integrazione culturale; gestione delle fragilità sociosanitarie; emergenza alloggiativa e relativa mobilità; occupazione e formazione professionale;

La suddivisione operativa proposta ha il precipuo scopo di elaborare progetti condivisi che facilitino l’integrazione sul territorio e siano propedeutici alla creazione di buone prassi nonché alla risoluzione delle problematiche più diffuse.

I componenti del Consiglio Territoriale dell’Immigrazione hanno manifestato, infine, la piena disponibilità alla sinergia e all’integrazione delle azioni di competenza per favorire migliori percorsi di integrazione sociale sul territorio dei cittadini di Paesi Extracomunitari.

Il tavolo si aggiornerà a breve per l’inizio concreto delle attività proposte e la programmazione delle attività per l’anno in corso.