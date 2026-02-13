venerdì, Febbraio 13, 2026

Top 5 di questa settimana

Articoli correlati

Cerignola, tenta di uccidere un dipendente e si barrica in casa

CRONACA ITALIANA
redazione
Author: redazione
1 min.read

Arrestato in flagranza di reato 86enne del posto

I Carabinieri della Compagnia di Cerignola, nella mattinata odierna, hanno tratto in arresto in flagranza del reato di tentato omicidio un 86enne residente in zona.

L’uomo, all’interno dell’azienda agricola di famiglia, per motivi ancora in corso di accertamento, avrebbe esploso alcuni colpi d’arma da fuoco nei confronti di un dipendente, colpendolo all’addome, per poi allontanarsi a bordo della propria autovettura.

Immediatamente attivate le ricerche, l’anziano è stato rintracciato dopo alcune ore all’interno di un’abitazione situata nel centro cittadino, dove si era barricato. Grazie al tempestivo intervento dei militari dell’Arma locale, del negoziatore specializzato del Comando Provinciale Carabinieri di Foggia e del personale delle Squadre Operative di Supporto dell’11° Reggimento Carabinieri “Puglia” di Bari, si è riusciti ad accedere all’immobile e a bloccare l’uomo in sicurezza.

Nel corso della successiva perquisizione domiciliare, è stata rinvenuta e sottoposta a sequestro una pistola calibro 7.65, verosimilmente utilizzata per commettere il grave gesto.

La vittima, trasportata d’urgenza presso il pronto soccorso dell’ospedale civile “Tatarella” di Cerignola, è stata sottoposta a intervento chirurgico e non versa in pericolo di vita.

L’arrestato, al termine delle formalità di rito, in considerazione della sua età avanzata e dell’incompatibilità con il regime carcerario, è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari presso la propria abitazione.

Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e l’indagato, la cui posizione è al vaglio dell’Autorità Giudiziaria, non può essere considerato colpevole fino alla eventuale pronuncia di una sentenza di condanna definitiva.

Previous article
RIUNIONE CONSIGLIO TERRITORIALE IMMIGRAZIONE 13 FEBBRAIO 2026
Next article
GRAZIE ALL’INTERVENTO DEI CARABINIERI RECUPERATI 20 LINGOTTI D’ORO “SMARRITI”
redazione
redazionehttps://www.ilgiornaledellazio.it

Articoli popolari

NOTIZIE SPORTIVE

Giochi 2026, Italia d’argento nella staffetta mista di Biathlon. Bronzo di Dalmasso nello snowboard

SPORT redazione - 0
Tommaso Giacomel, Lukas Hofer, Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi sono protagonisti di una prova eccezionale su ogni fronte. Prima medaglia olimpica, invece, per la...
Read more

Giochi 2026, bronzo nella discesa di sci per Sofia Goggia

SPORT redazione - 0
L'oro è stato conquistato dalla statunitense Breezy Johnson in 1'36"10, mentre l'argento è della tedesca Emma Aicher, dietro di soli 4 centesimi di Erika Primavera CORTINA – Sofia...
Read more

Chi gareggia e a che ora: il programma olimpico prima della cerimonia d’apertura

SPORT redazione - 0
Alle 20 luci a San Siro. Ma prima ci sono, di nuovo, Constantini e Mosane nel curling, due match femminili di hockey su ghiaccio,...
Read more

Contatti

redazione@ilgiornaledellazio.it - direttore@ilgiornaledellazio.it - Via delle Pietre Piane 8 / B Ginestra Sabina Rieti Direttore Responsabile: Cav. Dr. Piero Fusaglia 392 3329132

Ultimi Articoli

GRAZIE ALL’INTERVENTO DEI CARABINIERI RECUPERATI 20 LINGOTTI D’ORO “SMARRITI”

CRONACA ITALIANA 0
Nei giorni scorsi odierna un cittadino si è presentato...

RIUNIONE CONSIGLIO TERRITORIALE IMMIGRAZIONE 13 FEBBRAIO 2026

ROMA,FROSINONE,LATINA,VITERBO 0
Si è riunito oggi in Prefettura, presieduto dal Prefetto...

Comando Unità Forestali Ambientali e Agroalimentari Carabinieri

ROMA,FROSINONE,LATINA,VITERBO 0
“RE-LEAF AND FUTURE CITY” L’EVENTO NELL’AMBITO DELL’INIZIATIVA INTERNAZIONALE “BEYOND CLIMATE”...

Articoli più letti

GRAZIE ALL’INTERVENTO DEI CARABINIERI RECUPERATI 20 LINGOTTI D’ORO “SMARRITI”

CRONACA ITALIANA 0
Nei giorni scorsi odierna un cittadino si è presentato...

RIUNIONE CONSIGLIO TERRITORIALE IMMIGRAZIONE 13 FEBBRAIO 2026

ROMA,FROSINONE,LATINA,VITERBO 0
Si è riunito oggi in Prefettura, presieduto dal Prefetto...

Comando Unità Forestali Ambientali e Agroalimentari Carabinieri

ROMA,FROSINONE,LATINA,VITERBO 0
“RE-LEAF AND FUTURE CITY” L’EVENTO NELL’AMBITO DELL’INIZIATIVA INTERNAZIONALE “BEYOND CLIMATE”...

© Il Giornale del Lazio 2026 - iscritto al Tribunale di Rieti (sezione stampa) al numero 5/2000 in data 19/07/2000 (Cambio Provincia)