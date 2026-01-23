venerdì, Gennaio 23, 2026

salute

Ultime notizie

RIETI: UN GIOVANE UFFICIALE IN TIROCINIO ALLA LOCALE COMPAGNIA

RIETI e PROVINCIA
redazione
Autore redazione
1 min.read
??

Da alcuni giorni un giovane Ufficiale dell’Arma dei Carabinieri è giunto alla Compagnia di Rieti per lo svolgimento di un periodo di tirocinio denominato “training on the job.

Sta frequentando, presso la Scuola Ufficiali Carabinieri di Roma, il 32° Corso di Perfezionamento, dopo il biennio presso l’Accademia Militare di Modena, ed è stato assegnato al capoluogo sabino al fine di approfondire gli aspetti applicativi della formazione teorica acquisita.

Si tratta del Sottotenente Michele Punzi, del Ruolo Normale, 26 anni, frequentatore del 203° Corso di Applicazione. L’Ufficiale resterà in servizio alla Compagnia di Rieti per un periodo di quattro settimane, durante il quale svolgerà attività formativa sotto la guida del Comandante della Compagnia, Maggiore Salvatore Beneduce.

L’Ufficiale, di origine pugliese, è stato ricevuto dal Comandante Provinciale dei Carabinieri di Rieti, Colonnello Valerio Marra, che lo ha esortato a trarre il massimo beneficio dall’esperienza di tirocinio pratico, stimolandone la curiosità professionale anche verso quegli aspetti dell’attività istituzionale solo apparentemente meno rilevanti.

Nel corso delle prossime settimane il Sottotenente avrà modo di conoscere da vicino la realtà territoriale reatina, approfondendo i molteplici e articolati profili che caratterizzano l’azione di comando di un Ufficiale dei Carabinieri.

A lui i migliori auguri e un sincero incoraggiamento da parte di tutti i Carabinieri della Provincia di Rieti per questa significativa esperienza formativa

Previous article
RIETI. I CARABINIERI DEL NUCLEO ISPETTORATO DEL LAVORO DENUNCIANO UNA CONSULENTE DEL LAVORO PER FAVOREGGIAMENTO DELL’IMMIGRAZIONE CLANDESTINA
Next article
Compagnia Carabinieri di Civitanova Marche – arresto di 9 persone in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare in carcere
redazione
redazionehttps://www.ilgiornaledellazio.it

Articoli popolari

Il Giornale del Lazio - Iscritto al Tribunale di Rieti - sezione stampa - al n. 5/2000 il 19/07/2000 ( Cambio Provincia) redazione@ilgiornaledellazio.it - direttore@ilgiornaledellazio.it

© Il Giornale del Lazio 2025