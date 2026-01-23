RIETI: UN GIOVANE UFFICIALE IN TIROCINIO ALLA LOCALE COMPAGNIA

Da alcuni giorni un giovane Ufficiale dell’Arma dei Carabinieri è giunto alla Compagnia di Rieti per lo svolgimento di un periodo di tirocinio denominato “training on the job”.
Sta frequentando, presso la Scuola Ufficiali Carabinieri di Roma, il 32° Corso di Perfezionamento, dopo il biennio presso l’Accademia Militare di Modena, ed è stato assegnato al capoluogo sabino al fine di approfondire gli aspetti applicativi della formazione teorica acquisita.
Si tratta del Sottotenente Michele Punzi, del Ruolo Normale, 26 anni, frequentatore del 203° Corso di Applicazione. L’Ufficiale resterà in servizio alla Compagnia di Rieti per un periodo di quattro settimane, durante il quale svolgerà attività formativa sotto la guida del Comandante della Compagnia, Maggiore Salvatore Beneduce.
L’Ufficiale, di origine pugliese, è stato ricevuto dal Comandante Provinciale dei Carabinieri di Rieti, Colonnello Valerio Marra, che lo ha esortato a trarre il massimo beneficio dall’esperienza di tirocinio pratico, stimolandone la curiosità professionale anche verso quegli aspetti dell’attività istituzionale solo apparentemente meno rilevanti.
Nel corso delle prossime settimane il Sottotenente avrà modo di conoscere da vicino la realtà territoriale reatina, approfondendo i molteplici e articolati profili che caratterizzano l’azione di comando di un Ufficiale dei Carabinieri.
A lui i migliori auguri e un sincero incoraggiamento da parte di tutti i Carabinieri della Provincia di Rieti per questa significativa esperienza formativa