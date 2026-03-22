Referendum sulla Giustizia, seggi aperti: alle 12 l’affluenza sfiora il 15%. La scheda elettorale

Si vota fino alle 23 e domani fino alle 15, niente quorum per la consultazione

ROMA – Seggi aperti in tutta Italia per il referendum costituzionale sulla riforma della giustizia. Gli elettori sono chiamati a esprimersi sul testo di revisione relativo all’ordinamento giurisdizionale e all’istituzione della Corte disciplinare. Si vota oggi, domenica 22 marzo, dalle 7 alle 23, e domani, lunedì 23 marzo, dalle 7 alle 15. Subito dopo la chiusura delle urne inizierà lo spoglio delle schede. Secondo i dati del Viminale, sono 51.424.729 gli aventi diritto al voto, di cui 5.477.619 residenti all’estero. Secondo i dati provenienti da 59.191 sezioni sulle 61.533 totali, alle 12.00 l’affluenza per il referendum sulla giustizia sfiora il 15% e si attesta al 14,88%.

Agenzia DIRE» e l’indirizzo «www.dire.it»