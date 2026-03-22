Crolla una palazzina a Roma: si cercano sopravvissuti sotto le macerie

Ipotesi fuga di gas. I Vigili del Fuoco hanno estratto due persone consegnandole ai sanitari del 118 in codice rosso

OMA – Una palazzina è crollata a Roma, nella zona di Ponte Galeria, dopo una violenta esplosione avvertita distintamente dai residenti. Il boato è stato seguito dal cedimento dell’edificio e da una densa nube di fumo.

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Secondo le prime informazioni, il personale dei Vigili del Fuoco appena giunto ha estratto due persone consegnandole ai sanitari del 118 in codice rosso, proseguono comunque le ricerche per eventuali altre persone coinvolte. Diverse famiglie sono state fatte evacuare per motivi di sicurezza. L’area è stata immediatamente isolata per consentire le operazioni di soccorso.

SOCCORSI E VERIFICHE

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, le forze dell’ordine e il personale del 118. I soccorritori stanno lavorando per verificare la presenza di eventuali persone sotto le macerie e per mettere in sicurezza gli edifici circostanti, alcuni dei quali avrebbero riportato danni.Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori c’è quella di una fuga di gas, ma la dinamica è ancora in fase di accertamento

IL SINDACO GUALTIERI: ESPLOSIONE DI GRANDISSIMA POTENZA

“C’è stata un’esplosione di grandissima potenza, impressionante, che ha completamente distrutto una villetta e una palazzina e danneggiate quelle intorno. Ci sono due persone ferite al S. Eugenio in gravi condizioni, aspettiamo i bollettini medici, e stiamo verificando quanti abbiano bisogno di assistenza alloggiativa. L’esplosione sembra dovuta a una fuga di gas“. Queste le prime parole del sindaco Roberto Gualtieri giunto a Piana del Sole.

Il sindaco ha “rivolto un pensiero ai feriti” e ha ringraziato “tutti gli operatori sul posto e il presidente del Municipio”.

Sul numero degli sfollati Gualtieri ha riposto: “I vigili del fuoco valuteranno quante abitazioni saranno agibili quante no. Non lasceremo da sole queste persone“.

https://www.dire.it/crolla-una-palazzina-a-roma-si-cercano-sopravvissuti-sotto-le-macerie

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