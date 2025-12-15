lunedì, Dicembre 15, 2025

salute

Ultime notizie

POLIZIA DI STATO A CATANIA – OPERAZIONE “SAFE ZONE”

CRONACA ITALIANA
redazione
Autore redazione
Less than 1 min.read

Su disposizione della Procura Distrettuale di Catania, più di 250 agenti della Polizia di Stato, stanno dando esecuzione ad un’ordinanza cautelare in carcere emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari di Catania, nei confronti di 38 soggetti stranieri di diverse nazionalità, gravemente indiziati, a vario titolo, dei reati di spaccio di stupefacenti, estorsione, rapina e ricettazione.

https://www.poliziadistato.it/pressarea/Share/link/00f55a96-d97a-11f0-9ddc-736d736f6674

Previous article
L’Ucraina pronta ad abbandonare la richiesta di adesione alla Nato
Next article
La Polizia di Stato di Vercelli esegue un’operazione contro cinque soggetti indiziati del reato di spaccio di sostanze stupefacenti.
redazione
redazionehttps://www.ilgiornaledellazio.it

Articoli popolari

Il Giornale del Lazio - Iscritto al Tribunale di Rieti - sezione stampa - al n. 5/2000 del 019/07/2000 ( Cambio Provincia) Editore e Direttore Responsabile Cav. Dr. Piero Fusaglia Via delle Pietre Piane 8 / B 02033 Ginestra Sabina di Monteleone Sabino Rieti redazione@ilgiornaledellazio.it - direttore@ilgiornaledellazio.it - 392 3329 132

© Il Giornale del Lazio 2025