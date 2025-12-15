La Polizia di Stato di Vercelli esegue un’operazione contro cinque soggetti indiziati del reato di spaccio di sostanze stupefacenti.

Su disposizione della Procura della Repubblica di Vercelli, la Polizia di Stato di Vercelli, in particolare personale della Squadra Mobile e della Questura, con l’apporto di personale delle Squadre Mobili di province limitrofe e di unità speciali e cinofile della Polizia di Stato, sta dando esecuzione a diverse misure cautelari nei comuni di Borgo Vercelli, Casale Monferrato, e Pontestura, a carico di diversi soggetti gravemente indiziati del reato di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

Attualmente, sono 5 i destinatari di misure cautelari, di cui tre in carcere; inoltre, sono in corso perquisizioni presso numerosi locali nella disponibilità di tali soggetti e di altri indagati a piede libero.

Quanto sopra, si comunica nel rispetto dei diritti delle persone indagate, fermo il principio della presunzione di innocenza, per quanto risulta allo stato, salvo ulteriori approfondimenti e in attesa di giudizio.