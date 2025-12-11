Pier Silvio Berlusconi: “Grato a Tajani ma servono volti nuovi in Forza Italia”

Nel corso degli auguri di fine anno negli studi Mediaset, l’ad di MFE è tornato a parlare del futuro del partito fondato dal padre

di Piero Bonito Oliva

ROMA – Nel corso degli auguri di fine anno negli studi Mediaset, Pier Silvio Berlusconi è tornato a parlare del futuro di Forza Italia, ribadendo una posizione che negli ultimi mesi aveva già lasciato intravedere: la necessità di un rinnovamento nella classe dirigente del partito.

“Il mio pensiero non cambia”, ha affermato l’amministratore delegato di MFE – Media for Europe rispondendo ai giornalisti. “Ho una gratitudine autentica per Antonio Tajani e per tutta la squadra che ha tenuto in piedi Forza Italia dopo la scomparsa di mio padre, compito tutt’altro che semplice”. Un riconoscimento che però non esclude, secondo Berlusconi, l’esigenza di una fase nuova.

“Per il futuro ritengo inevitabile l’ingresso di facce nuove, idee nuove e un programma rinnovato“, ha spiegato. Un cambiamento che, ha precisato, non deve snaturare l’identità del partito, ma traghettare i valori originari nel contesto del 2025: “È fondamentale che i principi fondanti del pensiero politico di Silvio Berlusconi restino centrali, ma devono confrontarsi con la realtà di oggi”.

