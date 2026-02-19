giovedì, Febbraio 19, 2026

Top 5 di questa settimana

Articoli correlati

PASSO CORESE: I CARABINIERI ARRESTANO UN UOMO PER RAPINA IMPROPRIA E PORTO ABUSIVO DI ARMI E OGGETTI ATTI AD OFFENDERE

RIETI e PROVINCIA
redazione
Author: redazione
1 min.read

I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Poggio Mirteto hanno tratto in arresto un 29enne di nazionalità extracomunitaria, in Italia senza fissa dimora, ritenuto responsabile dei reati di rapina impropria e porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere.

I fatti si sono verificati qualche giorno fa, nella tarda mattinata nel centro abitato di Passo Corese, dove una segnalazione pervenuta al Numero Unico di Emergenza 112 riferiva di un furto in atto ai danni di un’autovettura parcheggiata nei pressi del parcheggio di un bar-ristorante della zona. L’operatore della Centrale Operativa della Compagnia di Poggio Mirteto disponeva l’immediato intervento di una pattuglia dell’Aliquota Radiomobile, che in pochi minuti raggiungeva il luogo indicato.

Giunti sul posto, i militari individuavano il presunto autore ancora nelle immediate vicinanze del veicolo. Secondo quanto ricostruito nell’immediatezza, l’uomo, dopo aver infranto il finestrino dell’auto, si era impossessato della borsa di una donna che l’aveva lasciata all’interno della vettura. Alla vista dei Carabinieri, il 29enne tentava di sottrarsi al controllo, strattonando e spintonando i militari nel tentativo di guadagnarsi la fuga. L’azione veniva tuttavia prontamente contenuta dagli operanti, che riuscivano a bloccarlo e a recuperare la refurtiva, successivamente restituita alla legittima proprietaria.

La successiva perquisizione personale consentiva di rinvenire nella disponibilità dell’uomo un taglierino, detenuto senza giustificato motivo. Condotto presso gli uffici della Compagnia per gli ulteriori accertamenti di rito, il soggetto veniva dichiarato in arresto e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, tradotto presso la Casa Circondariale di Rieti. Contestualmente, veniva denunciato per il porto ingiustificato dell’arma bianca rinvenuta in suo possesso.

Si precisa che il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e che la responsabilità dell’indagato sarà definitivamente accertata solo con sentenza irrevocabile di condanna.

Previous article
Glamour guarda al 2026 con ottimismo e strategia
redazione
redazionehttps://www.ilgiornaledellazio.it

Articoli popolari

NOTIZIE SPORTIVE

Slalom gigante: Brignone in testa dopo la prima manche, Goggia terza

SPORT redazione - 0
Le velociste azzurre oggi tra le favorite. La seconda run alle 13,30 di Erika Primavera CORTINA – Federica Brignone è in testa dopo la prima manche del gigante dei Giochi...
Read more

Columbia, tecnologia progettata per affrontare ogni terreno in ogni stagione

SPORT Massimo - 0
Dallo strato isolante progettato per condizioni invernali severe, al baselayer tecnico che mantiene la pelle asciutta durante lo sforzo, fino alla calzatura sviluppata per...
Read more

Calcio, la Panchina d’oro Aiac 2025 al ct della Palestina: “Dedicata agli atleti martiri di Gaza”

SPORT redazione - 0
Da ottobre 2023 sono 684 gli sportivi uccisi in Palestina: l'allarme del Cio. L'ambasciatrice di Palestina: "Il genocidio non si è mai fermato, non...
Read more

Contatti

redazione@ilgiornaledellazio.it - direttore@ilgiornaledellazio.it - Via delle Pietre Piane 8 / B Ginestra Sabina Rieti Direttore Responsabile: Cav. Dr. Piero Fusaglia 392 3329132

Ultimi Articoli

Glamour guarda al 2026 con ottimismo e strategia

PRIMO PIANO 0
Dopo un 2025 dinamico ma irregolare, il tour operator...

MICIGLIANO. I CARABINIERI DENUNCIANO UN UOMO PER PORTO DI OGGETTI ATTI AD OFFENDERE

RIETI e PROVINCIA 0
Nel corso del fine settimana, i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile...

Caivano: “Questo non è tuo figlio, dammelo!”. Tenta di rapire un bambino al supermercato. Carabinieri arrestano 45enne

NOTIZIE IN RISALTO 0
Sono circa le 19.30 e la centrale operativa della...

Articoli più letti

Glamour guarda al 2026 con ottimismo e strategia

PRIMO PIANO 0
Dopo un 2025 dinamico ma irregolare, il tour operator...

MICIGLIANO. I CARABINIERI DENUNCIANO UN UOMO PER PORTO DI OGGETTI ATTI AD OFFENDERE

RIETI e PROVINCIA 0
Nel corso del fine settimana, i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile...

Caivano: “Questo non è tuo figlio, dammelo!”. Tenta di rapire un bambino al supermercato. Carabinieri arrestano 45enne

NOTIZIE IN RISALTO 0
Sono circa le 19.30 e la centrale operativa della...

© Il Giornale del Lazio 2026 - iscritto al Tribunale di Rieti (sezione stampa) al numero 5/2000 in data 19/07/2000 (Cambio Provincia)