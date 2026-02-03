CASPERIA – CITTADUCALE – MONTOPOLI IN SABINA

SICUREZZA SUL LAVORO: TRE DENUNCE A SEGUITO DEI CONTROLLI DEI CARABINIERI DEL NUCLEO ISPETTORATO DEL LAVORO

Prosegue senza soluzione di continuità l’attività istituzionale dei Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Rieti che, in costante collaborazione con i reparti dell’Arma Territoriale, portano avanti l’azione di tutela dei lavoratori su tutto il territorio provinciale.

Nel corso di una serie di controlli, sono emerse, ancora una volta, gravi violazioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, ambito nel quale le inosservanze risultano troppo spesso causa di infortuni gravi e malattie professionali invalidanti.

In particolare, nei comuni di Cittaducale, Montopoli in Sabina e Casperia, gli accertamenti ispettivi effettuati presso una sartoria industriale, un’officina meccanica e un’associazione sportiva dilettantistica hanno portato al deferimento in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Rieti di tre datori di lavoro.

Ai tre responsabili vengono contestate, a vario titolo, le seguenti violazioni:

impiego di lavoratori senza averli sottoposti alle previste visite mediche preventive e periodiche di idoneità alla mansione;

omessa valutazione dei rischi aziendali;

mancata informazione e formazione dei lavoratori in merito ai rischi presenti negli ambienti di lavoro, nonché degli addetti alla sicurezza.

A carico dei trasgressori sono state inoltre elevate ammende per un importo complessivo superiore a 11.000 euro.

I controlli effettuati rientrano in una più ampia e strutturata strategia di vigilanza condotta con regolarità dai Carabinieri del NIL di Rieti, con il supporto dell’Arma Territoriale, finalizzata alla prevenzione e al contrasto dello sfruttamento lavorativo e al rafforzamento del rispetto della normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

L’attività ispettiva proseguirà nei prossimi giorni e interesserà ulteriori contesti produttivi e commerciali della provincia, con l’obiettivo di garantire la tutela dei diritti dei lavoratori e il rispetto delle norme.

Si dà atto, come di consueto, che i procedimenti penali sono ancora nella fase delle indagini preliminari e che eventuali responsabilità penali saranno valutate dall’Autorità Giudiziaria.