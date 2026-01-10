Ottimo risultato per l’81ª Donazione di Sangue

Piglio, Nonostante il maltempo la partecipazione è stata corposa, prossimo appuntamento il 1° febbraio

Si è svolta oggi l’81ª Donazione di Sangue che nonostante il maltempo, la neve, la pioggia e un periodo particolarmente difficile segnato da un alto tasso influenzale, ha ottenuto un importante risultato di 36 unità di sangue. Il Gruppo Donatori di Sangue di Piglio, come sempre ha coordinato ed organizzato in maniera efficiente la giornata, con l’importante ausilio di personale medico ed infermieristico dell’ospedale “Bambin Gesù” di Roma. “Nella mattinata di oggi, dalle ore 8:00 alle 11:00, – si legge in una nota del sodalizio- molti donatori, pur essendo regolarmente prenotati, non hanno potuto partecipare a causa delle condizioni meteo avverse o di problemi di salute come febbre, tosse e raffreddore. Eppure, grazie all’impegno e alla generosità di chi è riuscito a essere presente, sono state raccolte ben 36 unità di sangue. Un risultato importante, soprattutto in questo periodo dell’anno, come sottolineato dalla dottoressa dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù”, che ha voluto esprimere un sentito ringraziamento al gruppo: “In momenti come questi, la vostra donazione riesce davvero a fare la differenza”. Un grazie speciale va a tutti i donatori e le donatrici, protagonisti di questo grande gesto di altruismo, e a tutti i volontari che hanno collaborato affinché l’organizzazione della donazione procedesse nel migliore dei modi. Fondamentale anche il lavoro dell’équipe sanitaria dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, composta da tre medici, quattro infermieri e tre autisti, che con professionalità e dedizione hanno reso possibile la raccolta. Il Gruppo Donatori di Sangue di Piglio guarda ora al prossimo appuntamento: la 82ª donazione, in programma per domenica 1° febbraio 2026. Un invito speciale è rivolto a chi oggi non ha potuto partecipare: ci sarà presto l’occasione di “prendersi la rivincita” sul maltempo e sull’influenza, trasformando un piccolo sacrificio in un grande gesto di vita. Perché a Piglio, anche quando il tempo è grigio, la solidarietà continua a scorrere”.