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Nebula Collective: quando l’AI diventa sistema di produzione visiva

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Nicoletta Esposito
Author: Nicoletta Esposito
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Dalla moda al design, fino allautomotive: Silvio De Rossi, lancia un’autentica rivoluzione nella produzione di visual content, eliminando set, location e produzioni tradizionali grazie allintegrazione tra AI e direzione creativa

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Un’idea, un brief, un bozzetto. Da oggi basta questo per arrivare a immagini e video finiti, pronti per ogni canale. Nasce Nebula Collective, il primo sistema integrato in Italia che unisce modelli virtuali, direzione creativa e intelligenza artificiale in un unico processo produttivo.

In un panorama ancora frammentato, Nebula si posiziona oltre il concetto di agenzia di modelli virtuali: non solo identità digitali, ma sviluppoproduzione e supervisione di progetti AI applicati a settori diversi – dalla tecnologia al beauty, dall’automotive al design – eliminando la necessità di set, location e prototipi fisici.

Oggi i brand devono raccontare prodotti che spesso non esistono ancora, oppure devono farlo in tempi che la produzione tradizionale non riesce a sostenere” commenta Silvio De Rossi, amministratore di THE ROW e founder di Nebula Collective. “Nebula nasce proprio da questa esigenza: costruire un sistema che permetta di partire da un’idea e arrivare direttamente a un contenuto finito, mantenendo qualità, controllo e coerenza”.

Alla base di ogni progetto c’è la direzione creativa di THE ROW, che garantisce un linguaggio visivo riconoscibile e coerente indipendentemente dal settore. Dallo still life per e-commerce alle campagne prodotto, l’approccio è scalabile e trasversale.

Nebula rappresenta un cambio di paradigma nel modo in cui si costruisce un’immagine” afferma Tina Talina, AI Creator e Creative Director tra le più qualificate nel panorama italiano ed europeo. “Non si tratta di ottimizzare i processi, ma di progettare contenuti con una libertà e una precisione che fino a oggi erano difficili da ottenere. Questo apre scenari completamente nuovi per i brand”.

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Accanto alla fotografia, Nebula sviluppa contenuti video con approccio cinematografico, permettendo di lavorare anche su prodotti in fase di sviluppo o non ancora realizzati.

Il valore di Nebula non è solo nella tecnologia, ma nel modo in cui viene integrata in un processo creativo strutturato” aggiunge Nico Lanubile, regista, founder di Oroboro Productions e partner del progetto. “Questo consente ai brand di costruire contenuti già pensati per essere utilizzati su più canali, in modo coerente e strategico fin dall’inizio“.

Per informazioni e collaborazioni visita il sito www.nebulacollective.it.

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