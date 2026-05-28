La Notte dei Cantautori: Marcello Romeo porta a Roma il racconto della grande canzone d’autore

Ci sono serate che vanno oltre il semplice concerto e diventano luoghi della memoria. È questo lo spirito de “La Notte dei Cantautori”, l’appuntamento in programma il 29 maggio al Circolo Pini Spettinati di Roma, dove Marcello Romeo guiderà il pubblico in un percorso dedicato alle emozioni e alle storie custodite dalla canzone d’autore italiana.

Più che uno spettacolo musicale, l’evento si presenta come un racconto collettivo. Un intreccio di parole, ricordi e melodie che riporta al centro quella tradizione cantautorale capace di trasformare esperienze personali in patrimonio condiviso. Sul palco, accanto a Romeo, ci saranno Roberto Funaro e un gruppo di musicisti e interpreti che contribuiranno a costruire un affresco sonoro dedicato a una stagione irripetibile della musica italiana.

A fare da filo conduttore sarà la narrazione di Carlotta Rondana, che accompagnerà il pubblico tra suggestioni, frammenti di vita e canzoni che hanno attraversato decenni senza perdere la loro forza espressiva.

L’universo musicale di Marcello Romeo affonda le proprie radici proprio in quella tradizione. Nomi come Franco Califano, Lucio Dalla, Gino Paoli e Bruno Lauzi rappresentano riferimenti dichiarati, artisti dai quali ha ereditato il gusto per il racconto e l’attenzione alla dimensione umana delle canzoni.

Una sensibilità che emerge anche nel suo ultimo lavoro discografico, Fino all’alba a cantare, progetto realizzato insieme a Roberto Costa. Non è un caso che tra i brani più rappresentativi trovi spazio La Fatina dei Fiori, dedicata alla storia vera di Sara Marinelli, capace di trasformare una vicenda personale in una ballata intensa e universale. Allo stesso modo, la nuova interpretazione di Ritornerai restituisce attualità e profondità a una delle pagine più amate del repertorio di Bruno Lauzi.

In un panorama musicale sempre più veloce e orientato all’immediatezza, “La Notte dei Cantautori” sceglie una strada diversa: quella dell’ascolto, del racconto e della condivisione. Un invito a riscoprire il valore delle canzoni che sanno ancora fermare il tempo e dare voce alle emozioni più autentiche.