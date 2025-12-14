domenica, Dicembre 14, 2025

Napoli, martedì si inaugura la mostra dedicata ad Achille D’Orsi

CRONACA ITALIANA
Al  Circolo Artistico Politecnico di Piazza Trieste e Trento la mostra dedicata ad uno dei protagonisti assoluti della scultura tra Ottocento e Novecento

D’Orsi occupa un posto centrale nel Realismo italiano: la sua scultura, intensa e radicata nell’osservazione del vero, interpreta con lucidità la Napoli postunitaria, restituendone tensioni sociali e vita quotidiana senza ricorrere alla retorica. Per celebrare l’illustre artista, martedì 16 dicembre alle ore 18, negli spazi museali della Fondazione “Circolo Artistico Politecnico” ETS, Palazzo Zapata (piazza Trieste e Trento 48), MUSAP – Fondazione di Partecipazione, inaugura una mostra dedicata ad Achille d’Orsi, grande scultore napoletano dell’Ottocento e figura di riferimento della scultura italiana tra XIX e XX secolo.

Artista precoce e costantemente apprezzato, partecipò alle principali esposizioni nazionali e internazionali, ottenendo premi e riconoscimenti che ne consolidarono il prestigio. Tra le sue opere pubbliche più note, si ricordano la statua di Alfonso d’Aragona realizzata per il Palazzo Reale e la statua di Umberto I collocata in via Nazario Sauro, testimonianze della sua capacità di coniugare monumentalità e verità espressiva. La mostra, visitabile fino all’otto gennaio,  presenta venti opere che attraversano l’intera carriera dell’artista: lavori emblematici, sculture recentemente rintracciate e alcuni inediti emersi da nuove ricerche che arricchiscono il catalogo d’orsiano. Con questa iniziativa, MUSAP rinnova il proprio impegno nella valorizzazione della memoria artistica napoletana, offrendo alla città un’occasione per riscoprire un protagonista della scultura italiana e una stagione fondamentale della storia artistica di Napoli.

 La serata inaugurale sarà introdotta dai saluti istituzionali di:

Adriano Gaito, Presidente della Fondazione “Circolo Artistico Politecnico” Ets

Sergio Sciarelli, Presidente di MUSAP – Fondazione di Partecipazione

Orazio Abbamonte, Vice Presidente di MUSAP – Fondazione di Partecipazione

Diego Esposito, Direttore di MUSAP

