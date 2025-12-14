domenica, Dicembre 14, 2025

Luigi Zeno premiato da Raffaele De Luca Presidente del Parco Nazionale del Vesuvio al Vesuvius Film Festival 2025

Daniela Del Prete
Un momento di grande valore artistico con Massimiliano Gallo, anche lui premiato: due generazioni di talento a confronto.

All’edizione 2025 del Vesuvius Film Festival, ospitata al Teatro Di Costanzo – Mattiello di Pompei, l’attore Luigi Zeno ha ricevuto il riconoscimento come Miglior Attore, consegnato da Raffaele De Luca, Presidente del Parco Nazionale del Vesuvio. De Luca ha sottolineato: «Luigi Zeno è un giovane che con il suo talento e la sua sensibilità riesce a trasformare l’arte in un messaggio di responsabilità sociale. La sua interpretazione e il suo impegno dimostrano che il cinema può educare, emozionare e diventare strumento di crescita per le nuove generazioni».

Durante la serata, Luigi Zeno e Massimiliano Gallo – entrambi premiati – hanno condiviso un momento di grande emozione. Zeno ha espresso gratitudine per il riconoscimento e ha sottolineato l’importanza di portare avanti un cinema che parli ai giovani e alle scuole. Gallo, veterano del palcoscenico e dello schermo, ha rimarcato come sia fondamentale sostenere i nuovi talenti e ha salutato con orgoglio la crescita di una nuova generazione di attori campani. Il loro incontro ha rappresentato un ponte ideale tra esperienza e freschezza, tra tradizione e futuro

Un festival “Plastic Free”

Il Vesuvius Film Festival, promosso dall’associazione Arteggiando in partenariato con l’Ente Parco Nazionale del Vesuvio, è un concorso cinematografico “Plastic Free” che promuove la salvaguardia ambientale, lo sviluppo turistico e la crescita ecosostenibile. Nato come concorso sociale e delle arti, è oggi una vetrina nazionale per il cinema ambientalista e culturale, con sezioni dedicate a scuole, registi italiani e registi internazionali.

Le commissioni e i premi

Il Festival si articola in tre sezioni – Istruzione e Società, Cinema, International Movies – e assegna premi speciali come il Premio Ambiente e Legalità, il Premio Diplomazia e Cultura e il Premio Musica Vulcanica, con presidenti onorari di rilievo come Anna La Rana, Gennaro Famiglietti e Brunella Postiglione.

Un appuntamento per il territorio vesuviano

La presidente del Festival, l’architetto Giovanna D’Amodio, ha ribadito l’obiettivo di veicolare attraverso la cultura dell’immagine messaggi di salvaguardia ambientale e recupero della storia e della tradizione del territorio. Con il sostegno di partner istituzionali e sponsor tecnici, il Festival si conferma un appuntamento imperdibile per Pompei e per l’intero territorio vesuviano, capace di unire arte, impegno e valorizzazione culturale.

Luigi Zeno protagonista su Netflix: “La Scuola”

A soli 18 anni, Zeno è parte del cast principale della serie originale Netflix “La Scuola”, diretta da Ivan Silvestrini e prodotta da Picomedia. Ambientata negli anni ’90 all’interno della Scuola Militare Nunziatella di Napoli, la serie racconta la vita di otto cadetti tra disciplina, sfide personali e crescita. Zeno recita accanto a un cast di grande rilievo: Cristiana Capotondi, Massimiliano Gallo, Irene Maiorino, Beatrice Savignani, Raiz, Luigi Zeno.

In arrivo su Rai Fiction: “La Promessa di Patrizio”

L’attore è inoltre impegnato nel film “La Promessa di Patrizio”, prodotto da Rai Fiction e CinemaFiction e diretto da Simona Ruggeri. L’opera ripercorre la vita del pugile Patrizio Oliva, tra sport, sacrificio e riscatto sociale. La sceneggiatura porta le firme di Valerio D’Annunzio, Fabio Rocco Oliva e dello stesso Patrizio Oliva. Il tv movie, girato interamente a Napoli, andrà in onda nel 2026.

