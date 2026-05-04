L’accademia Kronos rinnova la convenzione con il Tribunale di Frosinone

Piglio, Bruni: “La fiducia che il Tribunale di Frosinone nella figura del suo Presidente il dott. Marcello Buscema ci mostra, è motivo di orgoglio”

L’Accademia Kronos (Sezione Provinciale di Frosinone) fra le tante attività che svolge, collabora attivamente con il Tribunale di Frosinone e l’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna (UEPE), siglando convenzioni per lo svolgimento di lavori di pubblica utilità e per il recupero di persone coinvolte in illeciti ambientali. L’art. 56-bis della Legge n. 689/1981, introdotto dalla Riforma Cartabia, prevede la sostituzione di pene detentive brevi (fino a 3 anni) con il lavoro di pubblica utilità (LPU) non retribuito. L’attività consiste in prestazioni non retribuite in favore della collettività (es. assistenza, cura del verde, attività culturali) e deve comunque essere compatibile con le esigenze di vita e non deve ledere la dignità o i diritti fondamentali del condannato. Lo scorso 28 aprile il Presidente Provinciale dell’AK il comandante Armando Bruni (nella foto) ha rinnovato con il Presidente del Tribunale di Frosinone il dott. Marcello Buscema, la convenzione per lo svolgimento di pubblica utilità, per altri cinque anni. “La fiducia che il Tribunale di Frosinone nella figura del suo Presidente il dott. Marcello Buscema ci mostra, è motivo di orgoglio -commenta il comandante Bruni- è l’ennesima testimonianza che l’AK è un riferimento non solo ambientale ma anche sociale per il territorio. Siamo convinti che la giustizia possa e debba passare anche attraverso la restituzione alla comunità. Il fatto che abbiano rinnovato questa convenzione dimostra che il territorio della Provincia di Frosinone, crede in questo modello”. La convenzione prevede da subito l’affidamento di tre soggetti all’AK, che svolgano l’attività non retribuita in favore della collettività, per l’adempimento degli obblighi della Legge 56-bis, presso la sede provinciale sul territorio di Piglio.