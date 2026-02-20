venerdì, Febbraio 20, 2026

Maltempo, Confeuro: “Bene governo su ristori agricoli. Ora procedure rapide e trasparenti”

PRIMO PIANO
Maltempo, Confeuro: “Bene governo su ristori agricoli. Ora procedure rapide e trasparenti”

“Confeuro apprende con soddisfazione che il Governo avrebbe stanziato un budget complessivo di oltre un miliardo di euro, di cui 400 milioni destinati al comparto agricolo, per sostenere l’economia delle aree recentemente colpite dal maltempo, culminato nel passaggio della tempesta Harry. Si tratta di un elemento positivo e di un’azione rapida e concreta da parte dell’esecutivo, che va nella direzione da noi auspicata per offrire un primo e necessario sostegno alle imprese agricole duramente provate dagli eventi meteorologici estremi. L’auspicio istituzionale – anzi, l’obiettivo non più rinviabile – è che a questo stanziamento segua una procedura amministrativa snella, chiara e trasparente, capace di garantire che i ristori e i finanziamenti raggiungano in tempi brevissimi le aziende agricole locali. Solo così sarà possibile favorire e incentivare una ripartenza quanto più rapida possibile, dopo gli ingenti danni subiti. Siamo convinti che sia necessario creare a livello nazionale un sistema semiautomatico di erogazione dei ristori per il settore primario, considerando che gli eventi naturali estremi stanno purtroppo diventando una costante e non più un’eccezione. A questo deve affiancarsi una programmazione strutturale e continuativa di prevenzione e messa in sicurezza del territorio contro il dissesto idrogeologico, tema che riguarda da vicino l’Italia ma che coinvolge sempre più l’intero continente. Il cambiamento climatico e le sue conseguenze rappresentano una sfida globale che impone una risposta coordinata anche a livello comunitario. Per questo riteniamo fondamentale un lavoro sinergico da parte dell’Unione Europea e dei suoi Stati membri, affinché si definiscano strumenti comuni, risorse adeguate e strategie condivise per tutelare il settore agricolo, presidio economico e sociale imprescindibile dei nostri territori”.

Così Andrea Tiso, presidente nazionale Confeuro- Confederazione Agricoltori Europei.

