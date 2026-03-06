Lunedì presentazione Intergruppo Parlamentare AI, empowerment e mercati emergenti

Roma. Lunedì 9 marzo, alle ore 15, a Roma presso la sala Stampa della Camera dei deputati, in via della Missione 4, è stata indetta la conferenza stampa di presentazione dell’Intergruppo Parlamentare AI, Empowerment e Mercati Emergenti. Intergruppo nato su iniziativa dell’onorevole Antonio Baldelli e che ha trovato un sostegno trasversale dimostrato dalla adesione di parlamentari appartenenti a diverse forze politiche. L’Intergruppo si pone l’obiettivo di promuovere un confronto istituzionale sui temi dell’intelligenza artificiale, dell’innovazione tecnologica, dell’empowerment femminile e dello sviluppo industriale nei mercati emergenti. Suo scopo ultimo è quello di favorire il dialogo tra Parlamento, comunità scientifica, imprese, istituzioni, mondo del lavoro, affrontando in modo interdisciplinare le sfide legate alla trasformazione digitale, alla sicurezza delle infrastrutture critiche, alla sanità digitale, alla finanza tecnologica e allo sviluppo industriale sostenibile, ponendo a capo di tutto l’etica.

Componenti dell’Intergruppo parlamentare sono (in ordine alfabetico): onorevole Cristina Almici, Fratelli d’Italia; onorevole Giovanni Arruzzolo, Forza Italia; onorevole Antonio Baldelli, Fratelli d’Italia; senatore Annamaria Furlan, Italia Viva; onorevole Stefano Maullu, Fratelli d’Italia; senatrice Lavinia Mennuni, Fratelli d’Italia; senatrice Elena Murelli, Lega; onorevole Giulia Pastorella, Azione; senatore Antonio Salvatore Trevisi, Forza Italia; onorevole Giorgio Lovecchio, Forza Italia.

La conferenza stampa sarà introdotta da Baldelli, che illustrerà gli obiettivi dell’Intergruppo e presenterà il Comitato Tecnico-Scientifico, composto da prestigiosi esperti provenienti dal mondo accademico, scientifico, economico e tecnologico.

Il Comitato Tecnico-Scientifico è composto da (in ordine alfabetico): Anna Iole Arena, esperta in diritto del lavoro e politiche sociali; Angelica Bianco, esperta di etica dell’intelligenza artificiale e relazioni istituzionali Italia-Africa; Maria Brunetti, esperta di formazione sull’intelligenza artificiale; Massimo Calearo Ciman, esperto di telecomunicazioni e innovazione industriale; Giancarlo Cremonesi, esperto di infrastrutture strategiche e sviluppo economico; Elisabetta Falcone, esperta di impatto dell’intelligenza artificiale sul lavoro e tutela dei diritti; Silvia Gambadoro, esperta di comunicazione istituzionale, media tech e sanità digitale; Lucio Achille Gaspari, medico chirurgo esperto di innovazione sanitaria; Giuseppe (Beppe) Ghisolfi, banchiere ed esperto di educazione finanziaria e sistemi bancari; Raimondo Grassi, esperto di industria, energia rinnovabile, intelligenza artificiale e aerospace; Rosa Alfaro Guevara, esperta di relazioni istituzionali con l’America Latina e cooperazione sociale; Loretta Kajon, esperta di accessibilità digitale, inclusione tecnologica ed etica dell’intelligenza artificiale; Ubaldo Livolsi, banchiere ed esperto di corporate finance e mercati europei e asiatici; Vincenzo Romano Spica, ricercatore ed esperto di sanità, epidemiologia e medicina di precisione.

Durante la conferenza stampa saranno presentate le commissioni tematiche dell’Intergruppo, articolate nei seguenti ambiti: Empowerment, Etica e Legalità, presieduta da Angelica Bianco; Energia Sostenibile, AI e Aerospace, presieduta da Raimondo Grassi; Sanità, Universita’ e Ricerca, presieduta da Vincenzo Romano Spica; Mercati Emergenti, Industria e Innovazione, presieduta da Ubaldo Livolsi; Finanza, AI e Banche, presieduta da Giuseppe Ghisolfi.