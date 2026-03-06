venerdì, Marzo 6, 2026

NAPOLI: “fuga pericolosa”, uno dei primi arresti in Italia per il reato introdotto dal DL dello scorso febbraio

33enne bloccato dai Carabinieri

E’ una novità introdotta nel decreto legge del 24 febbraio scorso. La “fuga pericolosa”, quella condotta di chi si sottrae all’alt delle forze dell’ordine e fugge mettendo in pericolo l’incolumità degli altri è ora punibile anche con la reclusione. 

In via Mastellone, quartiere Barra, uno dei primi arresti per questo reato.

Un 33enne napoletano non ha rispettato l’alt imposto dai carabinieri motociclisti del nucleo radiomobile di Napoli ed è fuggito. 

Raggiunto e bloccato poche centinaia di metri dopo, è finito in manette. Addosso 2860 euro in contante ritenuto provento illecito.

L’arresto è stato convalidato. 

redazione@ilgiornaledellazio.it - direttore@ilgiornaledellazio.it - segreteria@ilgiornaledellazio.it Via delle Pietre Piane 8 / B Ginestra Sabina Rieti Direttore Responsabile: Cav. Dr. Piero Fusaglia 392 3329132

