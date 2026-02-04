mercoledì, Febbraio 4, 2026

Le donne russe, la malattia sessualmente trasmissibile, l’ex di Bill Gates sugli Epstein file: “È dura ma siamo solo agli inizi”

PRIMO PIANO
Melinda French Gates sulle ultime rivelazioni sull’uomo da cui ha divorziato nel 2021. “Ora- il monito- devono risponderne loro e mio marito”

di Cristina Rossi

ROMA – Le ‘frequentazioni’ con ragazze russe, la malattia sessualmente trasmissibile, l’antibiotico somministratole di nascosto, l’amicizia con il predatore sessuale Jeffrey Epstein…su tutto quanto è emerso nelle ultime ‘carte’ rese pubbliche degli Epstein files, “devono rispondere loro e mio marito”. In una durissima intervista al podcast Wild Card della NPR, radio pubblica statunitense, Melinda French Gates commenta le rivelazioni sul suo celebre ex, Bill Gates, nell’ultima pubblicazione dei file relativi al finanziere condannato per traffico di minorenni.

Agenzia DIRE» e l’indirizzo «www.dire.it»

Previous article
Scontri a Torino, fuori dal carcere gli arrestati: Simionato ai domiciliari, obbligo di firma per gli altri due. Salvini: “Vergogna”
