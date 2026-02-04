mercoledì, Febbraio 4, 2026

Top 5 di questa settimana

Articoli correlati

Un milione di satelliti ad energia solare: Musk vuole portare i datacenter nello spazio

NOTIZIE IN RISALTO
redazione
Author: redazione
1 min.read
ELON MUSK AD TESLA

Per questo motivo sta unendo xAI e SpaceX. E’ una vecchia idea, che si scontra ancora con grandi incognite tecnologiche.

ROMA – Fino a non molto tempo fa sarebbe stata roba da romanzi di fantascienza. Arthur C. Clarke o Isaac Asimov. Oggi Elon Musk prova a trasformare il concetto stesso di in infrastruttura: la maxi-fusione tra xAI e SpaceX riporta in orbita un vecchio sogno, quello dei data center nello spazio. Per decenni la Nasa ha accarezzato l’ipotesi di spostare i computer più energivori fuori dall’atmosfera terrestre. Negli ultimi anni ci hanno pensato anche le Big Tech, da Alphabet a Blue Origin di Jeff Bezos. Energia solare continua, spazio infinito, calore da scaricare nel vuoto. A mancare erano i mezzi.

Musk – scrive la Reuters – ora sostiene di averceli. Razzi, satelliti, una startup di intelligenza artificiale e una visione integrata che va dalla Terra all’orbita bassa. L’operazione riaccende l’interesse degli investitori proprio mentre SpaceX si prepara a una possibile IPO monstre, valutata fino a 1.500 miliardi di dollari. E soprattutto mentre l’azienda chiede il via libera per qualcosa che finora non si era mai visto: fino a un milione di satelliti a energia solare, concepiti come veri e propri data center orbitali. Un sistema collegato via laser, pensato per portare la potenza di calcolo dell’AI oltre il pianeta. Quanti lanci di Starship servano, però, resta un dettaglio non secondario e non dichiarato.

Non è la prima volta che l’energia solare spaziale torna di moda. Negli anni Settanta, in piena Guerra Fredda, Nasa e Dipartimento dell’Energia americano avevano già studiato il concetto, archiviandolo come troppo costoso. Oggi la differenza è nel controllo della filiera: SpaceX costruisce i razzi, produce satelliti in serie con Starlink, gestisce le reti di comunicazione e – dettaglio non trascurabile – può contare su un ecosistema digitale pronto a generare domanda di calcolo.

Resta il nodo tecnologico più complicato. I chip nello spazio devono sopravvivere a un bombardamento costante di radiazioni cosmiche. In passato si usavano componenti “rinforzati”, affidabili ma lenti. L’AI moderna, invece, divora potenza e produce calore. E nello spazio, dove non c’è aria, il raffreddamento è un incubo ingegneristico: servono enormi radiatori che aumentano peso, dimensioni e costi.
SpaceX parla di “dissipazione passiva del calore nel vuoto” e di satelliti progettati per deorbitare rapidamente in caso di guasti.

Agenzia DIRE» e l’indirizzo «www.dire.it»

Previous article
Le donne russe, la malattia sessualmente trasmissibile, l’ex di Bill Gates sugli Epstein file: “È dura ma siamo solo agli inizi”
redazione
redazionehttps://www.ilgiornaledellazio.it

Articoli popolari

Contatti

redazione@ilgiornaledellazio.it - direttore@ilgiornaledellazio.it - Via delle Pietre Piane 8 / B Ginestra Sabina Rieti Direttore Responsabile: Cav. Dr. Piero Fusaglia 392 3329132

Ultimi Articoli

Le donne russe, la malattia sessualmente trasmissibile, l’ex di Bill Gates sugli Epstein file: “È dura ma siamo solo agli inizi”

PRIMO PIANO 0
Melinda French Gates sulle ultime rivelazioni sull'uomo da cui...

Scontri a Torino, fuori dal carcere gli arrestati: Simionato ai domiciliari, obbligo di firma per gli altri due. Salvini: “Vergogna”

PRIMO PIANO 0
La decisione del Gip al termine dell'udienza di convalida...

Al via il K-Pop Carnival Contest a Zoomarine: sfida creativa tra riuso e riciclo

CRONACA ITALIANA 0
Al via il K-Pop Carnival Contest a Zoomarine: sfida creativa tra riuso e riciclo

Articoli più letti

Le donne russe, la malattia sessualmente trasmissibile, l’ex di Bill Gates sugli Epstein file: “È dura ma siamo solo agli inizi”

PRIMO PIANO 0
Melinda French Gates sulle ultime rivelazioni sull'uomo da cui...

Scontri a Torino, fuori dal carcere gli arrestati: Simionato ai domiciliari, obbligo di firma per gli altri due. Salvini: “Vergogna”

PRIMO PIANO 0
La decisione del Gip al termine dell'udienza di convalida...

Al via il K-Pop Carnival Contest a Zoomarine: sfida creativa tra riuso e riciclo

CRONACA ITALIANA 0
Al via il K-Pop Carnival Contest a Zoomarine: sfida creativa tra riuso e riciclo

© Il Giornale del Lazio 2026 - iscritto al Tribunale di Rieti (sezione stampa) al numero 5/2000 in data 19/07/2000 (Cambio Provincia)