Il Natale di Roma Borgata Festival

Il 13 e il 14 dicembre a Tor Pignattara si festeggia il Natale con Roma Borgata Festival, il festival multidisciplinare diffuso delle borgate e delle periferie romane: passeggiate, workshop, la classica decorazione dell’albero, il concerto di Natale e anche la tombolata “in famiglia”.

Dopo aver animato fra maggio e settembre i quartieri di Centocelle, Torpignattara, Alessandrino, Trullo, Corviale, Torrevecchia, Montespaccato, Primavalle e Tor Marancia con danza, laboratori e passeggiate performative, coinvolgendo circa 6.000 spettatori, il Roma Borgata Festival torna con una nuova tappa nel cuore del V Municipio: un weekend di eventi, festa e convivialità dedicato a tutte le persone che hanno seguito il Festival durante questo intenso 2025.I festeggiamenti iniziano sabato 13 dicembre a Largo Raffaele Pettazzoni, che è la location unica dei festeggiamenti: dalle ore 10:00 si inizia con la decorazione dell’albero di Natale e con “STELLINA – Costruttori di stelle”, workshop per famiglie di creative art, tenuto dall’artista Maria Carmela Milano, dove si realizzano stelle artigianali che andranno a decorare le case dei partecipanti.

Ci si ritrova poi domenica 14 alle 10:30 con Street Stories, a cura di Giulia Anania e Tiziano Panici, una passeggiata performativa che parte da Largo dei Savorgnan e torna a Largo Raffaele Pettazzoni, raccontando la vita e le strade del quartiere tra musica e poesia.

Segue alle 12:30 il classico Concerto di Natale, tenuto dal coro a cappella Vocal Oddity con la direzione di Raffaella Monza, che attraverso arrangiamenti originali e una vocalità corale dinamica, unisce pop e cantautorato creando un’esperienza musicale esplosiva, restituendo al canto una dimensione condivisa e viva.

Dopo il tradizionale Pranzo di Natale, sempre in Largo Pettazzoni alle 13:00, la giornata si concluderà con la Tombolata Performativa,a cura diMatteo Cirillo e Emiliano Morana. Gli artisti che hanno animato questa stagione del festival condurranno il gioco intrecciando momenti performativi e coinvolgendo il pubblico in un’atmosfera divertente e partecipata.

Il Roma Borgata Festival è un progetto a cura di Alessandra Muschella, nato dall’esigenza di diffondere l’arte dello spettacolo in luoghi non convenzionali. Attraverso una programmazione multidisciplinare e diffusa, il festival disegna uno spazio urbano dove l’arte può essere trovata nei mercati rionali, nel bar di quartiere, nelle edicole o nei cortili ATER, valorizzando il legame tra il territorio e le persone che lo vivono. Una serie di eventi rivolta ad un pubblico di tutte l’età, che non vuole solo abitare i luoghi, ma ampliarne lo sguardo, dando centro e spazio a storie che non vogliono più restare ai margini.

Evento realizzato con il contributo di Municipio Roma V nell’ambito dell’Avviso Pubblico “Quartieri in scena – Cultura, Comunità e Tradizione nel V Municipio”

Il Roma Borgata Festival è un progetto di A.S.A.P.Q con la direzione artistica di Alessandra Muschella

In collaborazione con Dominio Pubblico, Fortezza Est, Associazione Helpiness – Comitato Spontaneo Acquedotto Alessandrino e HF4 Have Fun For.

Per info: info@romaborgatafestival.it

Sito: www.romaborgatafestival.it

Instagram: @romaborgatafestival

Sabato 13 dicembre dalle ore 10

Largo Raffaele Pettazzoni – Tor Pignattara

Domenica 14 dicembre partenza della passeggiata performativa ore 10.30 Largo dei Savorgnan

Concerto di Natale ore 12

Pranzo di Natale ore 13

a seguire Tombolata performativa

Evento gratuito. Per prenotazioni: Link EventBrite

Come arrivare

Treno: FC1, Autobus: 105, 545, 81, N11, NMC, Metro: C