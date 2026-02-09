La Cisl Fp presenta le novità del nuovo Ccnl Funzioni locali

Frosinone, Inizia dal capoluogo il tour di incontri, per approfondire i contenuti dell’ipotesi di accordo del CCNL delle Funzioni Locali 2022–2024

Si è svolta oggi, presso il Comune di Frosinone, la prima assemblea con le lavoratrici e i lavoratori nell’ambito del tour territoriale promosso dalla Cisl Funzione Pubblica per presentare e approfondire i contenuti dell’ipotesi di accordo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro delle Funzioni Locali 2022–2024. “Un incontro partecipato, caratterizzato da attenzione, confronto e numerosi interventi – si legge nella nota del Sindacato- che ha confermato il forte interesse del personale degli enti locali verso un rinnovo contrattuale atteso da tempo. <<Nel corso dell’assemblea sono state illustrate in modo dettagliato le principali novità economiche e normative contenute nell’ipotesi di Ccnl, a partire dagli incrementi salariali, dallo sblocco degli arretrati e dalla rivalutazione delle retribuzioni, fino alle nuove disposizioni che rafforzano diritti, tutele e strumenti di valorizzazione del lavoro pubblico – hanno spiegato il Segretario Generale della Cisl Fp Frosinone Antonio Cuozzo e dal Segretario Territoriale Cisl Fp Frosinone Raffaele Ercoli – Particolare attenzione è stata dedicata agli aspetti che incidono direttamente sulla qualità del lavoro e della vita dei dipendenti: il rafforzamento delle relazioni sindacali, l’estensione e la regolazione del lavoro agile, le misure di welfare integrativo, l’introduzione di politiche di age management, il riconoscimento della formazione come attività di servizio, le maggiori tutele per la genitorialità e per le situazioni di grave patologia, nonché il potenziamento delle garanzie di tutela legale e assicurativa in caso di aggressioni o procedimenti giudiziari connessi all’attività lavorativa. Durante l’incontro è stato ribadito come la sottoscrizione dell’ipotesi di accordo rappresenti una scelta di responsabilità, necessaria per dare risposte concrete alle lavoratrici e ai lavoratori dopo una lunga fase segnata dall’aumento del costo della vita e dal ritardo nei rinnovi contrattuali. Un contratto che consente finalmente di recuperare potere d’acquisto e di rimettere al centro il valore del lavoro pubblico locale, fondamentale per garantire servizi di qualità ai cittadini. L’assemblea di Frosinone rappresenta il primo appuntamento di un percorso che proseguirà nei prossimi giorni in tutti i Comuni del territorio. Un tour pensato per garantire informazione chiara e capillare, favorire la partecipazione attiva dei lavoratori e raccogliere istanze e proposte direttamente nei luoghi di lavoro».