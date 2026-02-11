Visita del Prefetto al Comune di Farnese

Nella giornata del 9 febbraio, il Prefetto di Viterbo, nell’ambito delle attività di costante raccordo istituzionale e di approfondimento della realtà sociale, culturale e territoriale della provincia, ha fatto visita al Comune di Farnese accogliendo l’invito dell’Amministrazione locale.

Il Prefetto è stato accolto presso il Municipio dal Sindaco e dalla Giunta comunale, che hanno rivolto il loro saluto istituzionale alla presenza dei Comandanti della Compagnia Carabinieri di Tuscania, della locale stazione e della Polizia Locale di Farnese. L’incontro si è svolto in un clima di grande cordialità e partecipazione, confermando l’importanza del dialogo continuo tra le istituzioni dello Stato e gli Enti locali.

Alla presenza anche dei dipendenti comunali, il Prefetto ha sottolineato l’importanza del lavoro svolto per il bene comune sia da parte dei professionisti appartenenti alla pubblica amministrazione che da parte dei cittadini tutti, la cui partecipazione alla vita civile e democratica della propria comunità rappresenta un elemento fondamentale di benessere sociale e valorizzazione del territorio.

La visita si è articolata in una passeggiata guidata attraverso i principali luoghi di interesse storico, artistico e culturale del paese: il Prefetto ha potuto conoscere da vicino il Palazzo Comunale “Ceccarini – Chigi”, l’Archivio Storico, il Museo Civico “Ferrante Rittatore Vonwiller”, la Chiesa Parrocchiale SS. Salvatore, oltre che il caratteristico Borgo di Pinocchio e la Chiesa di San Rocco.

Particolarmente apprezzata dal Prefetto è stata la visita al Monastero di Santa Maria delle Grazie, luogo di grande significato storico e spirituale per la comunità locale. Nel corso della giornata il Prefetto e il Sindaco hanno avuto modo di soffermarsi ulteriormente sulle potenzialità e sulle bellezze del territorio di Farnese, condividendo l’importanza di proseguire in un percorso comune di collaborazione e promozione.

La visita ha rappresentato un’occasione di riguardo per rafforzare il rapporto tra diversi livelli di governo, nella prospettiva di un costante riguardo a favore della sicurezza, della coesione sociale e dello sviluppo sostenibile, nonché, il perdurante impegno condiviso nella cura dell’interesse pubblico.