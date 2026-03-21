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Incidenti stradali, notte tragica tra Roma e Milano: morti tre giovani

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STRADE E PIAZZE DESERTE A FERRAGOSTO, VIA CRISTOFORO COLOMBO

17enne perde la vita sulla Colombo, due ragazzi morti in uno schianto nel capoluogo lombardo

di Piero Bonito Oliva

ROMA – Notte drammatica sulle strade italiane, con due gravi incidenti mortali tra Roma e Milano che hanno provocato la morte di tre giovani.

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Nella Capitale, un ragazzo di 17 anni ha perso la vita in un incidente avvenuto intorno alle 2 su via Cristoforo Colombo, in direzione Ostia. Lo scontro, all’altezza del chilometro 12,6, ha coinvolto una microcar e un’auto.

Il giovane era alla guida della microcar e per lui non c’è stato nulla da fare. Il passeggero, anche lui minorenne, è rimasto ferito ed è stato trasportato in ospedale. Ferito anche il conducente dell’auto, un uomo italiano di 53 anni, ricoverato al San Camillo.

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INDAGINI E ACCERTAMENTI

Sul conducente della vettura sono stati eseguiti gli accertamenti di rito per verificare l’eventuale assunzione di alcol o sostanze stupefacenti. Entrambi i mezzi, una microcar e un’auto, sono stati sequestrati.Sul posto sono intervenuti gli agenti del IX Gruppo Eur della polizia locale, impegnati nella ricostruzione della dinamica.

IL DRAMMA A MILANO

Un altro incidente mortale si è verificato poche ore dopo a Milano, in viale Mugello, dove hanno perso la vita due giovani di 20 e 23 anni. I due viaggiavano su una motocicletta che si è scontrata con un’auto intorno alle 4 del mattino.

Anche in questo caso sono in corso gli accertamenti per chiarire la dinamica. Il conducente dell’auto, un uomo di 61 anni, è rimasto ferito ma non in modo grave.

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Due episodi distinti che riaccendono l’attenzione sulla sicurezza stradale nelle grandi città.

 «Agenzia DIRE» e l’indirizzo «www.dire.it»

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